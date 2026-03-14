ترامب يهدد بضرب شبكة النفط في “خرج” إذا استمر إغلاق هرمز

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإصدار أوامر بشن ضربات على البنية التحتية النفطية في مركز النفط بجزيرة خرج الإيرانية، ما لم توقف طهران هجماتها على السفن في مضيق هرمز الحيوي، وهو تحذير قد يزيد من اضطراب الأسواق التي تعاني بالفعل من اضطراب ⁠تاريخي في الإمدادات.

أرفق ترامب إنذاره النهائي بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إن الولايات المتحدة “دمرت تماما” أهدافا عسكرية على الجزيرة، التي تعد محطة تصدير لنحو 90% من شحنات النفط الإيرانية، وتقع على بعد حوالي 483 كيلومترا شمال غربي المضيق.

ولم تستهدف الضربات الأميركية البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج، وكتب ترامب ” لكن إذا قامت إيران أو أي طرف آخر بأي شيء للتدخل في المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر في هذا القرار

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية ردت اليوم السبت بالقول إن أي ضربة تستهدف البنية التحتية للنفط والطاقة في بلادها ستؤدي إلى ‌ضربات على المنشآت المملوكة لشركات النفط المتعاونة مع الولايات المتحدة في المنطقة.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء نقلا عن مصادر، أنه سُمع أكثر من 15 انفجارا في جزيرة خرج خلال الهجمات الأميركية. وقالت المصادر إن الهجمات استهدفت الدفاعات الجوية وقاعدة بحرية ومنشآت ‌المطار، لكنها لم تسبب أي أضرار للبنية التحتية النفطية.

وتراقب الأسواق أي ‌مؤشر على أن الضربات الأميركية ألحقت أضرارا بشبكة الأنابيب والمحطات وخزانات التخزين المعقدة في الجزيرة. فقد يؤدي حتى أي تعطل بسيط إلى مزيد من الضغوط على المعروض العالمي، مما يضيف ضغطا على سوق متقلب بالفعل.

وفي غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت مبكر من اليوم السبت أنه شن هجمات إضافية على إسرائيل بالتعاون مع جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاحه الجوي ضرب أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران أمس الجمعة، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي ومواقع إنتاج الأسلحة.

وتكبدت القوات الأميركية خسائر بشرية. وأكد الجيش الأميركي أمس الجمعة مقتل جميع ‌أفراد طاقم طائرة التزويد بالوقود الستة الذين كانوا على متنها عندما تحطمت في غرب ‌العراق.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أميركيين، ⁠أن 5 طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأميركي في قاعدة في السعودية تعرضت لأضرار جراء هجوم صاروخي إيراني ويجري إصلاحها في الوقت الراهن.

الخليج ولبنان يصبحان بؤرتين ساخنتين

تذبذبت أسعار النفط بشكل حاد بسبب تعليقات ترامب المتغيرة حول المدة المحتملة للحرب، التي بدأت في 28 فبراير بقصف أميركي وإسرائيلي مكثف لإيران. وسرعان ما امتدت لتصبح صراعا إقليميا له عواقب واسعة النطاق على أسواق الطاقة والأسهم العالمية.

وأصبح لبنان بؤرة توتر متصاعدة في الحرب، حيث تبادل الجيش الإسرائيلي وقوات حزب الله الضربات في ⁠بيروت وحولها.

بالإضافة إلى الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي شنتها إيران ‌على إسرائيل ودول الخليج، سعى الحرس الثوري الإيراني إلى تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 بالمئة من إمدادات الطاقة في العالم.

وقال ترامب للصحفيين أمس ⁠الجمعة إن البحرية الأميركية ستبدأ “قريبا” في مرافقة الناقلات عبر الممر المائي.

الحرب مستمرة طالما كان ذلك ضروريا

على الرغم من أنه قال سابقًا إن الحرب ستستمر لأسابيع فقط، إلا أن ترامب رفض أمس الجمعة ⁠الإعلان عن موعد انتهاء الصراع.

وقال للصحفيين “لا أستطيع أن أقول لكم ذلك. أعني، لدي فكرتي الخاصة، لكن ما الفائدة من ذلك؟ ستستمر الحرب طالما كان ذلك ضروريا”.

واصلت إيران تصدير النفط الخام بينما أوقف منتجون آخرون في الخليج شحناتهم خوفا من هجمات إيرانية.

ووفقا لصور الأقمار الصناعية التي راجعتها خدمة “تانكر تراكرز” لمراقبة حركة الناقلات البحرية، كانت عدة ناقلات نفط ضخمة تقوم بالتحميل في ⁠جزيرة خرج يوم الأربعاء.

وصدرت إيران ما بين 1.1 مليون برميل يوميا و1.5 مليون برميل يوميا من 28 فبراير شباط، عندما بدأت الحرب وحتى يوم الأربعاء.

وقال بوب ماكنالي، رئيس مجموعة رابيدان إنرجي غروب، إن تعليقات ترامب أمس الجمعة “ستركز اهتمام السوق على الاحتمالات بأن هذا الاضطراب في إمدادات الطاقة، الذي يعد بالفعل الأكبر في التاريخ، قد يتوسع ويستمر لفترة أطول”. وعبر بعض المراقبين في قطاع الطاقة عن شكوكهم في أن تظل منشآت النفط في جزيرة خرج سليمة.

وقال جوش يونغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بيسون إنترستس “قصف جزيرة خرج دون قصف البنية التحتية النفطية يشبه الذهاب إلى مطعم ماكدونالدز والحصول على شطيرة برغر بدون لحم. ما الفائدة من ذلك؟”

