تصريح صادم من وزير المالية .. سورة الواقعة كحل للأزمة الاقتصادية في السودان

أثار وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم جدلاً واسعاً بعد دعوته المواطنين إلى الإكثار من قراءة سورة الواقعة، معتبراً أن ذلك يساعد على مواجهة الضغوط الاقتصادية المتصاعدة في البلاد.

وجاءت تصريحات الوزير في وقت يشهد فيه السودان تراجعاً حاداً في قيمة العملة المحلية وارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم. وقال إبراهيم إن جزءاً من الأزمة مرتبط بتداعيات ما وصفه بالتصعيد الإقليمي بين إيران وإسرائيل، مشيراً إلى تأثيرات على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن والتأمين.

وأوضح الوزير أن هذه التطورات الدولية فاقمت وضعاً اقتصادياً هشاً أصلاً، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع المعروض في الأسواق. وأضاف أن الخيارات الاقتصادية المتاحة للحكومة محدودة في ظل الظروف الحالية، مؤكداً أن المرحلة تتطلب تماسكاً مجتمعياً وصبراً إلى جانب ما وصفه بالالتزام بالقيم الروحية.

الانتباهة