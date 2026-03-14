مباحثات بين البرهان وتحالف سياسي وليد حول إنهاء الحرب

قال تحالف سياسي ناشئ في السودان إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وافق على مناقشة مذكرة تطالب ببدء حوار بين القوات المسلحة ومجموعات مدنية حول قضايا تتعلق بالحرب والانتقال السياسي.

وأوضح التحالف، المعروف باسم “قوى الثورة للقضايا الوطنية”، أن وفداً منه التقى البرهان في الخرطوم ليل الخميس، بحضور مساعد القائد العام ياسر العطا ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل. ويضم التحالف أحزاباً انشقت خلال السنوات الماضية عن قوى الحرية والتغيير.

وقال نور الدين صلاح الدين، عضو اللجنة السياسية في التحالف، إن الوفد سلّم البرهان مذكرة تقترح إطلاق مسار حواري واسع يضم قوى سياسية واجتماعية إلى جانب الجيش. وأضاف أن التحالف يعتبر الحوار خياراً ضرورياً لتجاوز الأزمة الراهنة والوصول إلى تفاهمات وطنية.

وأشار إلى أن المذكرة تناولت ملفات تتعلق بإنهاء الحرب، وتنظيم العلاقة بين المؤسسات المدنية والعسكرية، وفتح مسار يقود إلى انتقال مدني، إضافة إلى قضايا العدالة والعدالة الانتقالية وتطوير المؤسسة العسكرية. وقال إن قيادة الجيش أبدت استعداداً لمناقشة هذه القضايا عبر لجان فنية ستبدأ اجتماعاتها قريباً، بالتوازي مع حوار يجري مع قوى مدنية أخرى

