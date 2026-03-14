جريدة سعودية : هل يبدأ البرهان معركة كسر العظم؟ تصنيف الإسلاميين ينذر بسيناريوهات معقدة

أدى إدراج الولايات المتحدة للحركة الإسلامية السودانية وفصائلها المسلحة ضمن قوائم الإرهاب إلى وضع المؤسسة العسكرية في السودان أمام خيارات ضيقة ومعقدة، في ظل نفوذ واسع للإسلاميين داخل أجهزة الدولة والجيش.

ويأتي القرار الأميركي، الذي شمل جماعة الإخوان المسلمين في السودان وذراعها العسكرية المعروفة بـ”فيلق البراء بن مالك”، استناداً إلى اتهامات بتلقي دعم وتدريب من إيران. ويضع هذا التصنيف ضغوطاً إضافية على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي يواجه تحديات داخلية مرتبطة بتغلغل الإسلاميين في مفاصل السلطة.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد اختباراً حقيقياً للعلاقة بين الجيش وهذه التيارات، خصوصاً بعد أن أعادت الحركة الإسلامية ترتيب صفوفها عقب اندلاع الحرب في أبريل 2023، وانخراط مجموعات منها في القتال إلى جانب القوات المسلحة ضد قوات الدعم السريع.

