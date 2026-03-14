اتحاد غرف النقل يعلن زيادة جديدة في أسعار تذاكر البصات

أعلن اتحاد غرف النقل السوداني والغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية عن تطبيق تعريفة جديدة وموحدة لتذاكر السفر على خطوط البصات بين الخرطوم وعدد من مدن الولايات، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 12 مارس 2026.

وأوضح الاتحاد أن القرار يأتي في إطار تنظيم قطاع النقل البري وتوحيد أسعار التذاكر بين الشركات العاملة، مشيراً إلى أن الأسعار الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة، وتم احتسابها بناءً على سعر لتر الجازولين البالغ نحو 5018 جنيهاً، إضافة إلى تقديرات التكلفة التشغيلية.

وتزامنت هذه الخطوة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث يزداد الطلب على السفر بين الولايات لقضاء الإجازة مع الأهل والأقارب. كما أشار الاتحاد إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار والتحديات التشغيلية الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والأمنية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، ساهمت في مراجعة التعريفة.

وبيّن البيان أن التراجع في البنية التحتية للنقل وتعطل بعض الطرق والمرافق أدى إلى زيادة كلفة التشغيل، ما دفع اتحادات النقل إلى مراجعة أسعار التذاكر بصورة دورية لضمان استمرار حركة النقل بين العاصمة والولايات.

ويعكس القرار محاولة لموازنة تكاليف التشغيل مع الحفاظ على انتظام خدمات النقل البري، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد.

