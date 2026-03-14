لجنة الأسواق المتضررة من الحرب بالخرطوم تشرع في إعادة تنظيم الأسواق داخل الأحياء السكنية

شرعت لجنة الأسواق المتضررة من الحرب بمحلية الخرطوم في تنفيذ خطة إعادة تنظيم وتطوير الأسواق داخل الأحياء.

ووقفت اللجنة برئاسة المدير التنفيذي للمحلية وبحضور أعضاءها ومدير الوحدة الإدارية اليوم على سوق منطقة العشرة جنوب الخرطوم والذي يخدم مناطق واسعة من غرب وجنوب ووسط المحلية، حيث اطلعت اللجنة علي بداية مزاولة النشاط ووصول الخدمات الأساسية للموقع من النظافة واصحاح البيئة وبداية تأهيل شبكات الكهرباء.

حيث تم الاطلاع مع لجنة خدمات الحي على اهم الشواغل التي تعترض عمل السوق بالصورة المطلوبة من عدم التنظيم للسوق التاريخي ومواكبته للتطوير ووجود الاكشاك العشوائية والمظاهر السالبة المترتبطة باندية المشاهدة والكافيهات والأنشطة غير المنظمة علاوة على تضرر المواقع التجارية من الحرب.

وتقرر عقب الزيارة إجراء حصر شامل للمواقع والأنشطة التجارية المعتمدة والتي كانت تزاول عملها قبل الحرب بجانب حصر الاكشاك والعشوائيات داخل السوق ومراجعة تعاقدات المحال التجارية مع قيام حملة واسعة لإزالة المخالفات والنظافة وتصحيح أوضاع السوق بما يتناسب مع الخدمة التي يقدمها للمواطنين.

إلى ذلك أكد المدير التنفيذي للمحلية بإن الزيارة التفقدية للسوق تندرج ضمن عمل اللجنة الخاصة بمراجعة الأسواق المتآثرة بالحرب وفقا لتكليفات أعمال اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين للخرطوم.

حيث باشرت اللجنة خلال الأسبوع المنصرم زيارات راتبة لأسواق الشعبي – السوق العربي – جاكسون – بري أربعة – الخيمة اركويت – 55 اركويت اللاماب.

واسفرت الزيارات عن تقييم الوضع الراهن للاسواق وتآثرها بالحرب مع تحديد الخسائر والمعالجات والتي تشمل الصيانة الخفيفة اوإعادة التأهيل الكلي او الإزالة الكاملة لبعض الاسواق المتضررة وتعويض المنتفعين منها بمواقع بديلة.

