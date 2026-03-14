والي القضارف يدشن برنامج المقاومة الشعبية لتوزيع فرحة العيد

دشن والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن اليوم بقاعة بلدية القضارف برنامج توزيع فرحة العيد لأسر الشهداء والجرحى والمصابين والمفقودين من مستنفري ولاية القضارف الذي نطمته لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية القضارف بحضور رئيس المقاومة الشعبية وعدد من القيادات.

وجدد والي القضارف خلال مخاطبته الاحتفال التزام واهتمام حكومة القضارف بأمر أسر الشهداء والجرحى والمصابين والمفقودين بتقديم الخدمات اللازمة .

ووجه المقاومة الشعبية ومنظمة الشهيد بضرورة تبني وتوفير مشروعات إنتاجية مدرة للدخل لتلك الأسر .

وأشار الوالي للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم من حولنا داعيا في ذلك لأهمية توحيد الصف والكلمة من أجل مقابلة التحديات مشيدا بكافة الجهات التي ساهمت في هذا البرنامج .

وطالب الوالي المقاومة الشعبية بضرورة العمل على سد النقص في المعلمين بالولاية ودعم برامج الصحة.

