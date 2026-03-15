مدير شرطة إقليم النيل الأزرق يدشن الدفعات الاولي لمشروعي بيتنا ومنظومة الطاقة الشمسية لمنسوبي شرطة الإقليم

دشن اللواء شرطة حقوقي / محمود محمد علي مدير شرطة اقليم النيل الازرق الدفعات الاولي من مشروعي بيتنا ومنظومات الطاقة الشمسية لعدد من منسوبي شرطة الاقليم .

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة اعرب مدير شرطة اقليم النيل الازرق عن شكره وتقديره لرئاسة قوات الشرطة وللإدارة العامة للخدمات الإجتماعية لتبنيها مثل هذه المشاريع الرائدة والتي تسهم في تخفيف أعباء المعيشة وتحقيق الرضا الوظيفي لمنسوبي الشرطة بما يسهم في رفع الروح المعنوية ويعزز الآداء المهني لمنسوبي قوات الشرطة بالإقليم مؤكدا أن رئاسة شرطة الإقليم ظلت تحرص دائما علي الإهتمام بالجانب الإجتماعي والخدمي وتحسين الاوضاع المعيشية لمنسوبيها مشيرا الي انه تم تقديم هذه المشاريع بنظام الأقساط المريحةلمدة عامين للقوة.

فيما أشار المقدم شرطة /عبدالعظيم محمد علي مدير ادارة التوجيه والخدمات أن مشروعي بيتنا والطاقة الشمسية يأتيان ضمن حزمة متكاملة من المشاريع والبرامج الإجتماعية التي تبنتها الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية ورئاسة شرطة الإقليم بهدف توفير سبل الحياه الكريمة لقوات الشرطة والتخفيف من الاعباء المعيشية عن كاهلهم القوة مشيرأ الي أن البرامج ستتواصل وتستهدف جميع منسوبى شرطة الاقليم.

المكتب الصحفي للشرطة