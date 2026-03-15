مجموعة البرير تستحوذ بالكامل على شركة صافولا السودان

أتمّت مجموعة مأمون البرير، السبت، عملية شراء شركة صافولا لزيوت الطعام في السودان بنسبة 100%، لتنتقل ملكية المنشأة الصناعية بالكامل من المجموعة السعودية إلى القطاع الخاص الوطني.

وأوضحت المجموعة أن الصفقة تشمل جميع الأصول الإنتاجية والاستثمارات الزراعية والعلامات التجارية التابعة للشركة داخل البلاد، مشيرة إلى أن المنشأة تُعد من أكبر مصانع الزيوت في المنطقة وتملك بنية تشغيلية واسعة.

وقال سعود مأمون البرير إن إكمال عملية الاستحواذ يعكس ثقة في قدرة الاقتصاد السوداني على استعادة نشاطه، مؤكداً أن الطاقة الإنتاجية للمصانع يمكن أن تغطي الطلب المحلي وتتيح فرصاً للتصدير.

وذكر الرئيس التنفيذي للمجموعة، مأمون سعود مأمون البرير، أن الخطوة تمثل التزاماً بإعادة تشغيل منشأة تُعد من ركائز الأمن الغذائي، موضحاً أن الخطة التشغيلية الجديدة تعتمد على ربط الإنتاج الزراعي المحلي بعمليات التصنيع.

ويأتي انتقال الملكية في وقت يعاني فيه قطاع الحبوب الزيتية من تراجع حاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، بعد أن كان يغطي نحو 70% من احتياجات البلاد. وتشير تقارير اقتصادية إلى خروج أكثر من 75% من المصانع الكبرى في الخرطوم والجزيرة عن الخدمة، ما رفع الاعتماد على الزيوت المستوردة إلى 90%.

الانتباهة