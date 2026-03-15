أزمة غاز جديدة تضرب السودان والأسعار تقفز

يبدو أن التراجع الحاد في خدمات توزيع غاز الطهي في عدد من المدن السودانية لم يعد مجرد اضطراب عابر في سوق يعاني أصلًا من الهشاشة، بل أصبح مؤشرًا إضافيًا على عمق الأزمة المعيشية التي تتفاقم مع كل تطور أمني أو اقتصادي جديد، في بلد فقد جزءًا كبيرًا من قدرته على تأمين السلع الأساسية. وما يجعل هذا التدهور أكثر وضوحًا هو أنه يطال واحدة من أكثر السلع ارتباطًا بالحياة اليومية، في وقت تتقلص فيه البدائل وتزداد فيه كلفة البقاء بالنسبة للأسر.

ففي نهر النيل والخرطوم، تحدث مواطنون ووكلاء عن تقلص كميات الغاز المتاحة وتراجع عدد الوكالات العاملة، ما دفع كثيرين إلى شراء الأسطوانة زنة 12 كيلوغرامًا بأسعار تجاوزت 85 ألف جنيه، قبل إضافة تكلفة الترحيل التي ترفع السعر إلى نحو 90 ألفًا. ويعني ذلك أن الزيادة التي طرأت منذ يناير الماضي، حين كان السعر في حدود 70 ألف جنيه شاملًا التوصيل، لم تعد مجرد ارتفاع موسمي، بل جزءًا من موجة تضخم تضرب قطاع الطاقة المنزلي والمخابز والمطاعم على حد سواء.

الانتباهة