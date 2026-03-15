البنك المركزي يوجّه المصارف بتكثيف تحصيل التمويل المتعثر في السودان

طلب بنك السودان المركزي من المصارف تعزيز جهودها في معالجة التمويل المتعثر، وفق توجيه رسمي دعا إلى تفعيل آليات التحصيل والمتابعة داخل المؤسسات المصرفية.

وقال البنك إن للمصارف استخدام الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك تسييل الضمانات أو حيازتها، للحد من تأثير التعثر على أوضاعها المالية.

وألزم التعميم المصارف بإعداد تقارير شهرية توضح ما تم اتخاذه من خطوات لمعالجة الديون المتعثرة، إضافة إلى قياس مستوى التحسن في محفظة التمويل.

وأكد البنك المركزي أنه سيعتمد على هذه التقارير في تقييم أداء الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارات، استناداً إلى نتائج التحصيل ومعالجة الديون المتعثرة.

الانتباهة