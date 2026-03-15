مناوي : القوات العسكرية في الميادين لتحرير السودان شبراً بشبر

اتهم رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، السبت، قوات الدعم السريع بالسعي للسيطرة على البلاد، وذلك خلال فعالية اجتماعية في مدينة بورتسودان شرقي السودان.

وشارك مناوي في إفطار نظمته رابطة أبناء دارفور بولاية البحر الأحمر، بحضور مسؤولين محليين وزعماء مجتمعيين من الإقليم. وقال في كلمته إن الدعم السريع تحاول فرض نفوذها على السودان، مشيراً إلى أن قطاعات واسعة من السكان ترفض هذا التوجه.

واتهم مناوي قوات الدعم السريع بارتكاب أعمال إبادة جماعية في مناطق بولاية الجزيرة وإقليم دارفور، مؤكداً أن الانتهاكات ما تزال مستمرة في بعض المناطق. وتستند هذه الاتهامات إلى تقارير أممية خلصت إلى وقوع إبادة جماعية في مدينة الفاشر بشمال دارفور بعد سيطرة الدعم السريع عليها في أكتوبر 2025، بينما قالت الولايات المتحدة إن القوات ارتكبت إبادة جماعية بحق المساليت في غرب دارفور عام 2023.

وتشير تقارير دولية إلى أن الانتهاكات المنسوبة للدعم السريع تشمل العنف ضد المدنيين والنهب والتهجير القسري وإحراق الموارد الزراعية، في إطار سعيها لترسيخ السيطرة على المجتمعات المحلية.

وقال مناوي إن القوات المتحالفة مع الجيش تعمل على استعادة السيطرة على المناطق المتنازع عليها “شبراً بشبر”. ويشرف مناوي على القوة المشتركة التي تقاتل إلى جانب الجيش، وهي تشكيل يضم فصائل مسلحة متعددة.

