جامعة الخرطوم تعلن وفاة عالم سوداني بارز في مصر

أعلنت جامعة الخرطوم، السبت، وفاة الدكتور مختار أحمد مصطفى فضل، الأستاذ السابق بقسم علوم التربة والبيئة، والذي توفي في 13 مارس 2026 في مصر، وفق بيان صادر عن إدارة الجامعة.

وقالت الجامعة إن الراحل شغل عدداً من المناصب الأكاديمية داخل السودان وخارجه، من بينها إدارة جامعة الزعيم الأزهري بين 1997 و1998، ورئاسة معهد دراسات التصحر واستزراع الصحراء خلال الفترة 2003–2007، إضافة إلى إدارته لكرسي اليونسكو للتصحر بين 2003 و2011.

وأوضحت الجامعة أن الدكتور مختار كان من أوائل المبادرين بإنشاء معهد دراسات التصحر واستزراع الصحراء، وتولى منصب أول مدير له، مشيرة إلى أن له إسهامات واسعة في برامج مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف بوزارة الزراعة والهيئات القومية المختصة.

وأضاف البيان أن الراحل وضع المسودة الأولى لقانون مكافحة التصحر، الذي أُجيز لاحقاً من المجلس الوطني، مؤكداً أن جهوده العلمية أسهمت في تطوير العمل البحثي في هذا المجال.

وأكدت الجامعة أن وفاته تمثل خسارة للأوساط الأكاديمية في السودان، مشيرة إلى أنه كان من العلماء الذين كرّسوا حياتهم للتدريس والبحث العلمي ورفع اسم البلاد في المحافل الدولية.

