بدء تسجيل السودانيين الراغبين في العودة المجانية من مصر

أطلقت سفارة السودان في القاهرة منصة إلكترونية جديدة لتنظيم العودة الطوعية للمواطنين، وذلك خلال فعالية رسمية عُقدت صباح الأحد بمقر البعثة.

وأوضح السفير عماد عدوي أن المنصة، التي جرى الإعلان عنها خلال إفطار رمضاني مساء السبت، ستتيح للمقيمين في مصر إدخال بياناتهم وفق مناطق السفر بهدف ترتيب رحلات العودة إلى السودان.

وقال رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداعة إن النظام الإلكتروني الجديد سيُسهم في تبسيط إجراءات العودة وتنسيقها بصورة أكثر فاعلية.

الانتباهة