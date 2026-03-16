جيسي باكلي والأوسكار.. إنجاز غير مسبوق للمرأة الأيرلندية

فازت جيسي باكلي بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “هامنت” في حفل توزيع جوائز الأوسكار، لتصبح أول امرأة أيرلندية تفوز بهذه الجائزة.

وبعد فوزها بمعظم الجوائز التمهيدية الكبرى هذا الموسم في عالم السينما، حققت باكلي إنجازا غير مسبوق تمثل بفوزها بالأوسكار، الأمر الذي جعلها أول امرأة أيرلندية تفوز بهذه الجائزة.

ويشكل هذا الفوز تتويجا لمسيرة فنية لافتة لباكلي بدأت من برامج تلفزيون الواقع قبل أن تتحول إلى واحدة من أكثر الممثلات تقديرا في جيلها.

هيمنة على موسم الجوائز

جسدت باكلي في فيلم “هامنت” شخصية أغنيس، وهو عمل مأخوذ عن الرواية الشهيرة “هامنت: رواية الطاعون” للكاتبة ماغي أوفاريل.

وحصدت باكلي عن هذا الدور معظم الجوائز الكبرى لأفضل ممثلة خلال الموسم، بما في ذلك الغولدن غلوب وجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام “بافتا” وجائزة اختيار النقاد إضافة إلى جائزة نقابة ممثلي الشاشة.

هذا الزخم جعلها المنافسة الأقوى في سباق الأوسكار أمام أسماء بارزة مثل إيما ستون وروز بيرن وريناتي رينسفي وكيت هدسون.

أداء إنساني عميق

يتناول فيلم “هامنت” جانبا متخيلا من حياة الكاتب المسرحي الشهير ويليام شكسبير وزوجته أغنيس بعد وفاة ابنهما.

وقد حظي أداء باكلي بإشادة واسعة من النقاد بفضل العمق العاطفي الذي قدمت به شخصية امرأة تواجه مأساة شخصية قاسية.

وفيلم “هامنت” من إخراج كلوي تشاو، ومن إنتاج شركة “نيل ستريت برودكشن”، وهي شركة رائدة في صناعة السينما تتبع لمجموعة “أول ثري ميديا” العالمية، والتي تملكها بالكامل شركة “آي إم آي ريد بيرد”.

رحلة صعود من تلفزيون الواقع

بدأت باكلي مسيرتها عام 2008 عندما شاركت في برنامج المواهب الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية بعنوان “سأفعل أي شيء”، حيث تنافست على دور في المسرحية الموسيقية “أوليفر” وحلّت وصيفة في المسابقة.

وبعدها رفضت عرضا لتكون ممثلة بديلة في العرض المسرحي، قبل أن تنطلق في مسار مسرحي في عروض “ويست إند” ومسرحيات شكسبير، ثم تنتقل إلى السينما بأدوار لافتة في أفلام مثل “وايلد روز” و”الابنة المفقودة” و”نساء يتحدثن”.

وقد ساهم هذا التنوع بين المسرح والتلفزيون والسينما في ترسيخ مكانة باكلي كممثلة ذات حضور فني مميز.

