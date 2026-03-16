توزيع الف سلة غذائية بدعم من رئيس مجلس السيادة لقطاع التعليم بمحلية الخرطوم

دشنت محلية الخرطوم اليوم توزيع سلة المواد الغذائية المقدمة من السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لدعم العاملين بقطاع التعليم بالدولة .

وثمن المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير عقب تدشين السلة بالإدارة العامة للشئون التعليمية بالسجانة بحضور مدير إدارة الشئون التعليمية عبد القادر عثمان محمد نصر ثمن جهود السيد رئيس مجلس السيادة سعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الدعم المتواصل للعاملين من واقع المسؤلية المجتمعية تجاه العاملين بالدولة، لافتا بأن السلة الغذائية تستهدف عدد (الف) من قطاع التعليم تشمل المعلمين والعمال بقطاعات التعليم الإدارية السبع حسب التوزيع الجغرافي.

من جانبه اشاد مدير الإدارة العامة للتعليم بالمحلية بالدعم السخي الذي قدمه السيد رئيس مجلس السادة لقطاع التعليم والعاملين بالدولة والمواطنين الذين استهدفتهم السلة الغذائية، مشيرا بأن السلة تشمل السلع الأساسية التي ترتبط بالاستخدام اليومي وسيتم توزيعها بشكل عادل على جميع العاملين بالشئون التعليمية على مستويات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي.

سونا