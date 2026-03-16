اكتمال الترتيبات لتأمين عطلة عيد الفطر بالخرطوم عبر خطة أمنية محكمة

كشفت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير عن اكتمال كافة الترتيبات لتأمين عطلة عيد الفطر المبارك عبر خطة أمنية محكمة تشمل عمل اطواف متحركة من القوات النظامية المشتركة بجانب الارتكازات الثابتة والقوات الراجلة تعمل على مدار ايام العطلة.

وابانت اللجنة ان الخطة تستهدف المواقع الحاكمة والاحياء السكنية والأسواق والمتنزهات الأسرية والشواطئ النيلية علاوة على عمل اقسام الشرطة ومناوبة النيابات طوال العطلة، إلى ذلك نوهت اللجنة لاهمية الالتزام بإقامة الصلوات داخل صحن المساجد حسب توجيهات لجنة أمن الولاية.

وعلى ذات الصعيد أكدت اللجنة اكتمال ترتيبات ضمان انسياب السلع الاستراتيجية بالتزامن مع عطلة عيد الفطر من توفر الوقود وغاز الطبخ بعد اجازة التعرفة الجديدة للمحروقات.

وعلى صعيد منفصل وجهت اللجنة بإنفاذ قانون الأسرة والطفل تجاه جرائم القصر في إطار ضبط الجرائم والظواهر السالبة المتعلقة بتلك الفئات من المجتمع.

كما وجهت بإجراء ترتيبات عاجلة لقيام حملات لتجميع المتسولين من الطرق وترحيلهم لمواقع التجميع المعتمدة بالولاية بعد التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

إلى ذلك وجهت اللجنة ايضا بحصر ومراجعة ومراقبة النزل السكنية و(اللوكندات) بمناطق السوق المركزي والمحلي والمربع الذهبي جنوب الخرطوم ضمن ضوابط ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بجانب مراقبة صلاحية آبار مياه الشرب بالأحياء بصورة دورية بالتنسيق مع هيئة المياه ووزارة الصحة لضمان سلامة وصحة المياه.

سونا