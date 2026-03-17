صمود يثير الجدل في السودان بإعلان غامض يُكشف اليوم في تمام الواحدة ظهراً

أعلن تحالف صمود، الثلاثاء، أن حدثاً سيُكشف عنه عند الساعة الواحدة ظهراً في 17 مارس 2026، بعد أن عمّم قادته منشوراً موحداً على منصات التواصل الاجتماعي دون توضيح طبيعة الإعلان المرتقب.

ونشر قادة التحالف الرسالة في توقيت واحد بصيغة موحدة، ما أثار موجة من التكهنات حول مضمون الحدث. ولم يقدم التحالف أي تفاصيل إضافية، مكتفياً بالإشارة إلى موعد الإعلان.

وتباينت التقديرات بشأن طبيعة الخطوة المنتظرة. وربطت تحليلات بين الموعد وبين دخول قرار الإدارة الأميركية السابقة بتصنيف الإخوان المسلمين في السودان كجماعة إرهابية حيز التنفيذ في اليوم نفسه.

وقالت مصادر سياسية إن الإعلان قد يتعلق بتشكيل تكتل مدني جديد يضم تحالف صمود وتحالف تأسيس، إلى جانب أحزاب وكيانات لم تكن جزءاً من التحالفات السابقة، بهدف إنشاء جبهة واسعة مناهضة للحرب تحت شعار “لا للحرب”.

وفي المقابل، أشارت مصادر أخرى إلى احتمال أن يكون الحدث عبارة عن تظاهرات منسقة في مدن بدارفور وفي عدد من الدول، دعماً للقرار الأميركي المتعلق بتصنيف الإخوان المسلمين، على أن يتحدث خلالها عدد من قيادات التحالف.

ولم يصدر عن تحالف صمود أي تعليق رسمي يوضح طبيعة الحدث أو الجهات المشاركة فيه حتى الآن.

