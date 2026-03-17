بيان جديد من وزارة الخارجية الأميركية بشأن السودان

دخل قرار الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين السودانية والكيانات المرتبطة بها كمنظمات إرهابية أجنبية حيز التنفيذ يوم الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وقالت الوزارة إن التصنيف يشمل الحركة الإسلامية السودانية والجناح المسلح المعروف باسم لواء البراء بن مالك، وذلك بعد إدراج هذه الكيانات في 9 مارس ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية العالمية المصنفة بشكل خاص.

وبحسب القوانين الأميركية، يترتب على هذا الإدراج تجميد أي أصول مالية داخل الولايات المتحدة، وتجريم تقديم الدعم المادي أو المالي للتنظيمات المشمولة بالقرار.

ويشمل القرار أيضاً قيوداً على دخول أعضاء التنظيم إلى الولايات المتحدة، مع احتمال امتداد هذه القيود إلى دول أخرى تتبنى التصنيف.

وقالت الوزارة إن الخطوة تمنح السلطات الأميركية أدوات إضافية لملاحقة شبكات التمويل والواجهات الاقتصادية المرتبطة بالكيانات المصنفة، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات ثانوية.

وذكر مهدي الخليفة، الوزير الأسبق في الخارجية السودانية، أن القرار سيؤثر على تعامل الحكومات الغربية مع الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالتنظيم، مشيراً إلى أن التصنيف قد يؤدي إلى إجراءات مشابهة من دول أخرى.

