موسى هلال ينفي اتهامات عبدالرحيم دقلو بشأن أحداث مستريحة

قال رئيس مجلس الصحوة الثوري السوداني موسى هلال إن الاتهامات التي وجّهها عبدالرحيم دقلو بشأن أحداث مستريحة لا تستند إلى وقائع، وإنها تهدف إلى تحميل المحاميد مسؤولية الهجوم.

وأوضح هلال في بيان أن ما وقع في مستريحة من تدمير للمساكن واستخدام للطائرات المسيّرة وسقوط ضحايا من المدنيين جرى ضمن عمليات نفذتها قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن تلك الانتهاكات تمت بإشراف مباشر من قيادة القوة.

وقال هلال إن مشاركة بعض الأفراد من المحاميد في تلك الأحداث لا تعني تمثيلهم للمكون الاجتماعي، مؤكداً أنهم كانوا جزءاً من قوات الدعم السريع وليسوا ممثلين لقبيلتهم.

وأضاف أن تحميل المحاميد مسؤولية ما جرى يأتي في إطار محاولة لإبعاد المسؤولية عن قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن الوقائع الميدانية تؤكد أن العمليات العسكرية في مستريحة نُفذت بواسطة القوة نفسها.

وأكد هلال أن مجلس الصحوة الثوري يتبنى موقفاً معلناً بدعم القوات المسلحة السودانية ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن المجلس يعتبر حماية وحدة البلاد واستقرارها جزءاً من التزامه الوطني.

