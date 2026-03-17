منظمة الشهيد بالنيل الأبيض تدشن مشروع كسوة عيد الفطر لأسر الشهداء

دشّنت منظمة الشهيد بولاية النيل الأبيض بمدينة كوستي مساء امس مشروع كسوة عيد الفطر المبارك لأبناء وأسر الشهداء بالولاية، بحضور ممثل والي الولاية وزير الصحة والتنمية الاجتماعية د. الزين آدم سعد، وقائد ثاني الفرقة (18) مشاة العميد ركن محمد إسماعيل، وعدد من القيادات العسكرية والمجتمعية.

ويهدف المشروع إلى إدخال الفرحة على أسر الشهداء والأيتام خلال أيام العيد، تجسيداً لقيم التكافل والتراحم، وتأكيداً لاهتمام المجتمع برعاية أسر من قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وأشاد ممثل والي النيل الأبيض وزير الصحة والتنمية الاجتماعية د. الزين آدم سعد بالدور الكبير الذي تضطلع به منظمة الشهيد في رعاية أسر الشهداء، مؤكداً التزام حكومة الولاية بمواصلة دعم هذه الأسر وتقديم الرعاية اللازمة لها تقديراً لتضحيات أبنائها.

من جانبه، أكد قائد ثاني الفرقة (18) مشاة العميد ركن محمد إسماعيل أن منظمة الشهيد ظلت تقدم خدمات مقدرة لأسر الشهداء، بما يسهم في دعمهم وتعزيز التماسك المجتمعي.

فيما أوضح مدير منظمة الشهيد بالولاية عمار بابكر إبراهيم أن المشروع يستهدف جميع محليات الولاية بعد إجراء حصر دقيق للمستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيراً إلى أن كسوة هذا العام تميزت بالجودة والتنوع بما يلبي احتياجات الأطفال ويسهم في إدخال الفرحة عليهم خلال أيام العيد.

سونا