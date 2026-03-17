القوات المسلحة تصد هجوما في محوري دارفور (الطينة) وجنوب كردفان ( الدلنج)

قالت القوات المسلحة في بيان لها اليوم انه “خلال (24) ساعة الماضية واصلت قواتكم المسلحة والقوات المشتركة أداء واجبها الوطني في مختلف المحاور، متصدية ببسالة لهجمات مليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها، وتكبّيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد”.

واضافت القوات المسلحة ان المليشيا شنت هجوماً واسعاً على مواقع قواتنا في محور دارفور (الطينة)، إلا أن أبطال القوات المسلحة والمشتركة كانوا لها بالمرصاد، وتمكنوا من صد الهجوم ومطاردة العدو وإلحاقه خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد، حيث تم تدمير (35) عربة قتالية وإستلام عدد (49) عربة قتالية، إضافة إلى عشرات الهلكى في صفوف الأوباش.

واوضح البيان تمكن قواتنا من صد هجوم للمليشيا الإرهابية ومرتزقتها في محور جنوب كردفان (الدلنج)، بعد معركة بطولية أظهر خلالها أبطال القوات المسلحة شجاعة واقداماً، حيث تم تكبيد العدو خسائر فادحة تملثت في تدمير (5) عربات قتالية واستلام عدد (4) عربات قتالية، إلى جانب عدد من الدراجات النارية وأجهزة الاتصال.

كما خاضت قواتنا معركة بطولية ضد المليشيا الإرهابية في محور شمال كردفان ( مدينة بارا)، إلا أن قواتنا أعادت تموضعها خارج المدينة حسب تقديراتها الميدانية، بعد أن كبّدت المليشيا خسائر فادحة بالإضافة إلى إسقاط مسيرة استراتيجية معادية صباح اليوم في سماء مدينة (الأبيض) بواسطة دفاعتنا الأرضية.

واكدت القوات المسلحة أنها ماضية بعزم وثبات حتى القضاء على المليشيا وأعوانها وبسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

سونا