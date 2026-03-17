السودان والصين يبحثان تعزيز التعاون الثقافي ويؤكدان دعم جهود إعادة الإعمار

بحث وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر اليوم،مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى السودان، شو جيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في المجالات الثقافية والإعلامية والسياحية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات بين المؤسسات النظيرة في السودان والصين، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، كما تم النقاش حول الزيارة المزمعة نهاية الشهر الحالي إلى الولاية الشمالية، والتي ستتضمن جولة ميدانية لعدد من المناطق الأثرية، في إطار الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون في مجال حماية التراث وتطوير السياحة الثقافية.

وأوضح القائم بالأعمال أن الاجتماع اتسم بالإيجابية، حيث تم خلاله استعراض فرص تعزيز العلاقات الثقافية، إلى جانب مناقشة ملفات الإعلام والآثار والسياحة. كما كشف عن توجيه دعوة رسمية للوزير للمشاركة في الدورة السادسة من مهرجان الفنون العربية، المزمع عقده في الصين مطلع شهر يونيو المقبل، بمشاركة وزراء الثقافة من الدول العربية والصين، وذلك بالتزامن مع انعقاد منتدى التعاون بين الصين والدول العربية.

وأكد دعم بلاده لجهود وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة في السودان، مشيداً بدور الوزير خالد الإعيسر في إدارة هذه الملفات، لا سيما في ظل التحديات الراهنة. كما أشار إلى تقديم مساهمة مالية لدعم الترتيبات الأولية لخطط الوزارة، في إطار جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تنامي العلاقات السودانية الصينية، وحرص الجانبين على تعزيز الشراكة في المجالات الثقافية والإعلامية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

سونا