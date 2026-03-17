والي شمال كردفان يشيد بمبادرات اتحاد عموم الجوامعة في مجتمع الولاية

اشاد والي ولاية شمال كردفان الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، بالمبادرة التي نظمها اتحاد عموم الجوامعة بالولاية عبر إفطاره السنوي، الذي نظمته لجنة أمانة الإعلام وأمانة الشباب أمس بحضور رسمي ومشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والمجتمعية والشبابية، وعدد من ممثلي الإدارات الأهلية والفعاليات المختلفة.

وأكد الوالي أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة للحوار وتبادل الرؤى حول قضايا المجتمع والتنمية، كما تعكس روح المسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الكيانات الاجتماعية في دعم الاستقرار وتعزيز وحدة الصف .

وأشار إلى أن ولاية شمال كردفان تتمتع بموقع جغرافي مميز يجعلها حلقة وصل بين عدد من ولايات السودان، الأمر الذي يضاعف من مسؤوليتها في المحافظة على وحدة البلاد وتعزيز التماسك الاجتماعي بين مختلف المكونات

وأوضح الوالى أن حكومة شمال كردفان تعمل على تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تسهم في تعزيز ممسكات الوحدة الوطنية، من خلال دعم المبادرات المجتمعية وتشجيع العمل الجماعي الذي يعزز روح الانتماء الوطني ويقوي روابط التعايش السلمي بين أبناء المجتمع.

وفي حديثه عن الشباب، أكد أنهم يمثلون القوة الحقيقية لأي مجتمع، مشيراً إلى أن الشباب يقع على عاتقهم دور كبير في صناعة التغيير الإيجابي، وبناء مفاهيم ورؤى جديدة تسهم في دفع مسيرة البناء والتنمية.

ودعا إلى ضرورة تمكين الشباب وإتاحة الفرص لهم للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بما يعزز من قدراتهم ويسهم في توظيف طاقاتهم في خدمة المجتمع والوطن.

كما تطرق الوالي إلى أهمية تعزيز دور الجمعيات التعاونية والإنتاجية باعتبارها من الأدوات المهمة لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية ، مشيراً إلى أن تشجيع الإنتاج وتنمية الريف يمثلان من الأولويات الأساسية لحكومة الولاية، لما لهما من أثر مباشر في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، مؤكدا حرص حكومة الولاية على الاستفادة من برامج التمويل الأصغر في دعم الإنتاج والإنتاجية .

اشار الوالى ان مشروع الأبيض عاصمة للصناعة، يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تعول عليها الولاية في إحداث نقلة نوعية في المجال الصناعي، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بالموارد المحلية التي تتميز بها الولاية، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة تدعم اقتصاد الولاية والبلاد بشكل عام.

من جانبه، تحدث د. الصادق البشير انابة عن اتحاد عموم الجوامعة بالولاية، مشيراً إلى أن الاتحاد يمثل أحد الكيانات الاجتماعية التي تسهم في تعزيز التواصل بين أبناء المجتمع، والعمل على دعم القضايا الوطنية والمجتمعية.

وأوضح أن الاتحاد ظل يضطلع بدور فاعل في تقوية العلاقات الاجتماعية وبناء جسور التواصل مع مختلف المكونات المجتمعية، بما يعزز من روح التماسك والوحدة بين أبناء الولاية.

وأكد أن اتحاد عموم الجوامعة ظل يقف بقوة خلف القوات المسلحة، مسانداً لها في معركة الكرامة، مشيراً إلى أن الوقوف خلف القوات المسلحة يمثل واجباً وطنياً يعبر عن وحدة الشعب السوداني في مواجهة التحديات.

وأضاف أن الاتحاد عبر أمانة الشباب يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات المجتمعية التي تتماشى مع خطط وبرامج حكومة الولاية التنموية، خاصة في مجالات دعم الإنتاج وتنمية المجتمعات ، مؤكدا حرص الاتحاد على تعزيز التعاون والتنسيق مع حكومة ولاية شمال كردفان .

