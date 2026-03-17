مدير عام الإنتاج بسنار يبحث قضايا الخريجين بالولاية

بحث مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار، المهندس نورالدين داؤود، مع مدير الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بالولاية، قضايا تشغيل وتدريب الخريجين وسبل تعزيز فرصهم في سوق العمل.

وأكد نورالدين أن نحو 90% من مواطني الولاية يعملون في الزراعة، مشيراً إلى غنى سنار بمواردها، ومبدياً استعداد الوزارة لاستيعاب الخريجين للتدريب والتشغيل، وداعياً إلى حصرهم وفق التخصصات والتدريب الذي تلقوه. كما أعلن عن التوجه لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجهاز لدعم قضايا الخريجين ومعالجتها.

من جانبه، ثمّن مدير الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بولاية سنار، موسى علي فضل السيد، جهود الوزارة، مؤكداً العمل على إقامة شراكة قوية معها، ومشيراً إلى سعي الجهاز لتوفير فرص تشغيل في مختلف القطاعات وتقليل معدلات البطالة، كاشفاً عن مذكرة تفاهم مرتقبة مع الوزارة خاصة في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية.

سونا