صحة الخرطوم تنظم لقاءً تنويراً لمديري المستشفيات حول ادخال جرعة التهاب الكبد للاطفال

نظمت وزارة الصحة بولاية الخرطوم ممثلة في الإدارة العامة لتعزيز الصحة لقاءً تنويريا للمديرين العامين للمستشفيات بالولاية اليوم حول إدخال جرعة التهاب الكبد الوبائي للاطفال الاربعة وعشرين ساعة الأولى ضمن برنامج التحصين، وذلك في إطار جهود الولاية لتعزيز الوقاية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

واكد الدكتور حسن بشير، مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة، على أهمية إدخال الجرعة ودورها الكبير في الوقاية من المرض، مشددًا على ضرورة التزام مدراء المستشفيات بضمان استمرارية تقديم الخدمة، والتأكد من حصول كل مولود على الجرعة قبل مغادرته المستشفى.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في الاتجاه نحو القضاء على التهاب الكبد الوبائي في السودان، خاصة في ظل التكلفة الباهظة لعلاج المرض مقارنة بأهمية الوقاية المبكرة.

واوضح الدكتور مبارك بابو، مدير إدارة التحصين بالوزارة، أن المرحلة الأولى من إدخال الجرعة بدأت بالمستشفيات، على أن تتبعها المرحلة الثانية عبر المراكز الصحية والعيادات الجوالة، لضمان وصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور فتح الرحمن محمد ابنعوف، الخبير بمنظمة الصحة العالمية، أن وزارة الصحة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، مشيرًا إلى التزام الجهات المعنية بتوفير كافة احتياجات الجرعة لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه الصحية المنشودة.

