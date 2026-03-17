اتحاد المرأة بالشمالية يدشّن برنامج “العيد في الخنادق” دعماً للمرابطين

دشّن الاتحاد العام للمرأة السودانية بالولاية الشمالية بمدينة دنقلا اليوم برنامج “العيد في الخنادق”، برعاية الأمين العام للشؤون الاجتماعية بالولاية الأستاذة منال مكاوي، وذلك في إطار مبادرات دعم وإسناد القوات المسلحة والقوات النظامية المرابطة في خطوط المواجهة.

وشهدت الفعالية حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية، إلى جانب عضوات الاتحاد ومتطوعات، حيث اعرب المشاركون عن وقوفهم ومساندتهم للقوات المسلحة في معركة الدفاع عن الوطن.

وجددت الأمين العام للشؤون الاجتماعية بالولاية منال مكاوي العهد والولاء للقوات المسلحة، مشيدةً بتضحياتها في سبيل حماية سيادة البلاد وكرامة الشعب.

ووصفت البرنامج بأنه “معايدة استباقية” للأبطال المرابطين في الخنادق، مشيرةً إلى الجهود التي بذلتها الأمانة الاجتماعية خلال شهر رمضان ومشروعات العيد، مؤكدةً أن اتحاد المرأة يمثل واحدة من أكبر الواجهات التطوعية المجتمعية في السودان.

من جانبه، أكد مدير عام البنى التحتية بالولاية المهندس محمد سيد أحمد فقيري أن هذه المبادرة تجسّد شعار “جيش واحد.. شعب واحد”، مثمّناً دور المرأة بالولاية الشمالية في دعم وإسناد القوات المسلحة، لا سيما في محاور القتال، مشيداً كذلك بجهود المراسل الحربي آسيا خليفة.

من جهته أوضح رئيس المقاومة الشعبية بالولاية الفريق عبد الهادي عبد الله أن البرنامج يعكس مسؤولية وطنية فاعلة، ويجسد أصالة المرأة السودانية في دعم القوات المسلحة، مؤكداً أن المرأة ظلت سبّاقة في مواقع البناء والعمل الوطني.

كما أشاد مدير شرطة الولاية الشمالية اللواء محمد حسن الكودابي، متحدثاً نيابة عن المنظومة العسكرية والأمنية، بجهود الأمانة الاجتماعية واتحاد المرأة والشركاء، مثمّناً صمود المرأة السودانية ووقوفها إلى جانب الرجل في خدمة الوطن.

وأشار إلى أن التفاف الشعب السوداني حول قواته المسلحة كان من أهم عوامل تحقيق الانتصارات، مبيناً أن التمرد تم حصره في مناطق محدودة بدارفور وكردفان.

فيما أوضحت رئيسة الاتحاد العام للمرأة السودانية بالولاية الشمالية الأستاذة بسمات شريف أن الفعالية تأتي في إطار تعزيز التشبيك الحكومي والمجتمعي لدعم القوات المسلحة، مؤكدة أن ما يقدمه الاتحاد يمثل أقل واجب تجاه الأبطال المدافعين عن الأرض والعِرض.

سونا