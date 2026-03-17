والي سنار يشدد علي سرعة انجاز الطريق الرابط الريف الغربي بمدينة سنجة

شدّد والي ولاية سنار، اللواء ركن الزبير حسن السيد، على ضرورة الإسراع في إكمال مشروع طريق قرى السدرة – سعاد – بانت اللحوين، الرابط بين الريف الغربي ومدينة سنجة، في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تمثل أداة أساسية لضمان جودة وسرعة التنفيذ.

من جانبه، أكد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية سنار، المهندس حافظ بله إبراهيم، أن المشروع يُعد من المشروعات الحيوية التي تعوّل عليها الولاية في تعزيز الربط بين الريف الغربي ومدينة سنجة، مشيرًا إلى أن العمل يسير بوتيرة متقدمة وفق الخطة الموضوعة.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قاما بها اليوم للوقوف على سير العمل في مشروع الردميات الترابية بالطريق، الذي يبلغ طوله (12) كيلومترًا.

وأوضحت مدير إدارة الطرق والجسور بالوزارة، المهندسة سوسن عبدالله، أن نسبة الإنجاز بلغت نحو (8) كيلومترات، مؤكدة دخول المشروع مراحله النهائية، لا سيما مرحلة “التربة المحسّنة”، مع استمرار الجهود الفنية والهندسية لضمان اكتماله في الوقت المحدد وبجودة عالية.

وقال وزير البنى التحتية إن الطريق يمثل شريانًا حيويًا لسكان الريف الغربي، مؤكدًا العمل على تسريع وتيرة التنفيذ حتى يدخل الخدمة قريبًا، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وانسياب السلع والخدمات، خاصة خلال فصل الخريف.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الطرق ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من العزلة خلال موسم الأمطار، مبينًا أن المشروع سيسهم في تقليل معاناة السكان وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ويُتوقع أن يُحدث الطريق، عقب اكتماله، نقلة نوعية في واقع القرى المستفيدة، عبر تحسين خدمات النقل وربطها بالمراكز الحضرية، بما يدعم جهود التنمية بولاية سنار.

سونا