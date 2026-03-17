وفد لجنة دعم المجهود الحربي بالشمالية يجتمع مع الفرقة (19) مروي ويؤكد دعمه

تفقد وفد لجنة دعم المجهود الحربي بالولاية الشمالية، برئاسة المدير العام لوزارة المالية رئيس اللجنة الأستاذ أمير حسن، وبمشاركة لجنة الأمن والمقاومة الشعبية بمحلية مروي، اليوم مقر الفرقة (19) مروي، حيث كان في استقبالهم اللواء ركن طارق سعود أحمد حسون قائد الفرقة.

واجتمع الوفد بالفرقة واطّلع خلال الزيارة على عدد من المنشآت والمرافق بالفرقة، شملت المدرسة الجديدة، ومجمعات السكن، ومباني رئاسة اللواء (74)، إضافة إلى غرفة القيادة والسيطرة وعدد من المنشآت الحديثة التي تم إنجازها مؤخرًا.

وأكد الوفد الزائر جاهزيته للإسهام في استكمال المتطلبات اللازمة، دعمًا لجهود الفرقة وتطوير بيئة العمل بها.

كما قدم الوفد المعايدة العينية لمنسوبي الفرقة، والتي شملت خرافًا وأصنافًا أخرى، في لفتة تجسد روح الدعم والتكافل مع القوات المرابطة.

سونا