ابتكار يعيد الحياة لوظائف البنكرياس

سجّل فريق من الباحثين الصينيين تقدماً طبياً مهماً بعد نجاحه في استخدام أنسجة شبيهة بجزيرات البنكرياس، مشتقة من خلايا الأديم الباطن الجذعية (E‑islet)، لاستعادة وظائف البنكرياس لدى مرضى السكري، في خطوة قد تمهد لعلاج جديد لملايين المرضى حول العالم.

وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء أن فريقاً بحثياً في شنغهاي تمكن من علاج ثلاثة مصابين بالسكري من النوع الأول عبر هذا النهج المبتكر، الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على حقن الأنسولين.

وأوضح الباحث تشنغ شين أن التقنية تعتمد على مبدأ استبدال جزء وظيفي من جسم المريض، متجاوزة التحديات المرتبطة بالطرق التقليدية المعتمدة على الخلايا الجذعية متعددة القدرات.

وتضمنت الحالات امرأة في الثلاثين من عمرها، ورجلاً يبلغ 45 عاماً، وفتاة في الخامسة عشرة تُعد أول قاصر تتلقى هذا العلاج.

