شاهد بالفيديو.. فنان الربابة بلة ود الأشبة يوثق لحظة نجاته من الموت بعد أن لهجوم مسلح من قطاع طرق وهو بمفرده ويوجه رسالة هامة

كشف فنان “الربابة” المعروف بلة ود الأشبة, عن نجاته من موت محقق بعد تعرضه لهجوم مسلح من قطاع طرق بمنطقة البطانة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر الفنان مقطع فيدو من مكان الحادثة كشف من خلاله عن الرصاص الذي صوب نحوه وهو داخل سيارته بمفرده.

وأكد بلة ود الأشبة, أن قطاع الطرق أطلقوا النار عليه وهربوا بعد أن رد عليهم بالسلاح الذي يحمله مطالباً أهالي المنطقة بحماية أرضهم.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وجه ود الأشبة, رسالة لقطاع الطرق بالمنطقة قائلاً: (دا طريقي لن أغيره والمرة الجاية أبقوا كتار وكتروا الذخيرة).

محمد عثمان _ النيلين