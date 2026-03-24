تحتاج الخصيتان لدرجات حرارة أقل.. 6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة

هرمون التستوستيرون هو المحرك الرئيسي للطاقة والرغبة الجنسية والقوة البدنية لدى الرجال، كما أنه مهم لصحة النساء أيضا. ولكن مع تقدم العمر، تنخفض مستوياته تدريجيا، وهو أمر طبيعي.

ويعاني نحو 40% من الرجال فوق سن الخامسة والأربعين من انخفاض هرمون التستوستيرون (ما يعرف بهرمون الذكورة)، ما قد يسبب مشكلات مثل ضعف الرغبة الجنسية، وزيادة الوزن، والإرهاق.

وهرمون التستوستيرون ليس مهما للرجال فقط، بل يلعب دورا أساسيا في صحة النساء أيضا، حيث يُنتَج في المبيضين والغدد الكظرية لدعم الطاقة، والرغبة الجنسية، والمزاج، وكثافة العظام، والكتلة العضلية. ومع تقدم العمر، تنخفض مستوياته تدريجيا، وهو أمر طبيعي.

لكن هناك عوامل يومية “صامتة” قد تؤثر على إنتاج هذا الهرمون الحيوي، بحسب خبراء الهرمونات، الذين كشفوا عن ستة مسببات غير متوقعة يمكن أن تؤدي لانخفاض الطاقة والرغبة الجنسية:

غسول الفم المطهر

ثبت علميا أن غسول الفم المطهر يقتل البكتيريا المفيدة، الضرورية لإنتاج أكسيد النيتريك، وهو الجزيء الذي يدعم إنتاج التستوستيرون. وتشير الدراسات إلى أن استخدام غسول الفم مرتبط بارتفاع ضغط الدم وضعف استجابة أكسيد النيتريك أثناء ممارسة الرياضة، وفقًا لشالين شاه، الرئيس التنفيذي لشركة “ماريوس” للأدوية.

المواد الكيميائية في مستحضرات التجميل

منتجات مثل واقيات الشمس الكيميائية (أوكسي بنزون، هوموسالات، أوكتينوكسات) والفثالات والبارابين الموجودة في الشامبو والصابون والعطور قد تتداخل مع هرمونات الجسم وتقلل إنتاج التستوستيرون، وتتراكم هذه المواد في الأنسجة مع مرور الوقت، مما يزيد من تأثيرها الضار.

الملابس الداخلية الضيقة

تحتاج الخصيتان لدرجات حرارة أقل من حرارة الجسم الطبيعية لإنتاج الحيوانات المنوية والتستوستيرون بكفاءة. ارتداء الملابس الداخلية الضيقة يزيد الحرارة ويقلل إنتاج الهرمون. ينصح الخبراء بارتداء الملابس الفضفاضة أو ذات الكيس المنفصل، وأخذ فترات راحة للتهوية عند القيادة الطويلة.

عبوات الطعام والإيصالات الحرارية

المواد الكيميائية مثل PFAS الموجودة في أكياس الوجبات السريعة وصناديق البيتزا، وBPA/BPS في الإيصالات الحرارية، تقلل إنتاج التستوستيرون وتزيد الإستروجين. يوصي الخبراء باستخدام أوعية زجاجية للطعام، وتجنب التعامل المباشر مع الإيصالات، أو الاعتماد على الإيصالات الرقمية.

الشموع المعطرة ومعطرات الجو

إطلاق الفثالات ومركبات العطور الاصطناعية في الهواء المغلق يؤثر على الغدد الصماء ويقلل إنتاج الهرمونات الذكرية. المعطرات الكهربائية أسوأ لأنها تطلق مستويات منخفضة باستمرار من هذه المواد.

الكحول والشخير غير المعالج

استهلاك الكحول يضعف النوم ويخفض إنتاج التستوستيرون بنسبة تصل إلى 23%، كما يستنزف الزنك الضروري للهرمون. الشخير غير المعالج يقلل الأكسجين في الدم بشكل متكرر، مما يسبب اختلالات هرمونية.

نصائح إضافية للحفاظ على التستوستيرون:

تناول مكملات المغنيسيوم إذا كنت تعاني من التوتر.

ممارسة تمرين التنفس الرباعي لمدة 10 دقائق مرتين يوميًا لتقليل التوتر.

تناول 5000 وحدة دولية من فيتامين D3 مع K2 يوميًا.

تجنب ماء الصنبور المحتوي على مبيد الأترازين.

استخدام الإيبوبروفين بحذر لتجنب انخفاض إنتاج التستوستيرون.

المصدر: نيويورك بوست + روسيا اليوم