نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح

تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية ، وفى القاهرة الكبري بدأت الأمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة فى الساعات الأولي من الصباح وكانت شديدة التأثير على المدن الجديدة حيث كانت الأمطار غزيرة ورعدية، لذا في هذا التقرير نقدم نصائح لمرضى حساسية الصدر للوقاية في ظل تقلبات الطقس.

لمرضى حساسية الصدر.. نصائح للوقاية فى ظل تقلبات الجو

إليكم بعض النصائح المهمة للتعامل مع حساسية الصدر وأعراض الربو المرتبطة بها، وفقاً لموقع ucdavis.

تجنب الخروج أثناء سقوط الأمطار

يفضل البقاء في المنزل خلال فترات المطر الغزير، خاصة إذا كانت مصحوبة برياح، لأن الهواء يكون محملاً بالملوثات ومسببات الحساسية.

ارتداء ملابس مناسبة عند الاضطرار للخروج

في حال الخروج، يجب ارتداء ملابس ثقيلة ومقاومة للماء، مع تغطية الأنف والفم لتقليل استنشاق الهواء البارد والرطب.

الحفاظ على جفاف الجسم

الملابس المبللة قد تزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد وتهيج الشعب الهوائية، لذلك يجب تغييرها فور العودة إلى المنزل.

تهوية المنزل بحذر

رغم أهمية التهوية، يفضل إغلاق النوافذ أثناء الأمطار الغزيرة لمنع دخول الرطوبة الزائدة، مع تشغيل شفاطات الهواء أو أجهزة إزالة الرطوبة إن وجدت.

الحد من نمو العفن

الرطوبة العالية تساعد على نمو الفطريات داخل المنازل، لذا يُنصح بتنظيف الأماكن الرطبة باستمرار وتجفيف الحمامات والمطابخ جيدًا.

الالتزام بالعلاج

يجب الاستمرار في استخدام الأدوية الموصوفة مثل بخاخات الشعب الهوائية، مع الاحتفاظ بالبخاخ في متناول اليد تحسبًا لأي نوبة مفاجئة.

تناول مشروبات دافئة

المشروبات الساخنة تساعد على تهدئة الشعب الهوائية وتقليل الكحة، مثل النعناع والزنجبيل.

تجنب الروائح النفاذة

في الأجواء الرطبة، تزداد حساسية الصدر تجاه العطور والمنظفات القوية، لذا يُفضل استخدام منتجات خفيفة وغير مهيجة.

متى يجب الحذر لمرضى حساسية الصدر؟

إذا زادت حدة الأعراض مثل ضيق التنفس أو الصفير في الصدر، أو لم تتحسن الحالة مع العلاج، يجب مراجعة الطبيب فورًا.

اتباع هذه النصائح يساعد مرضى حساسية الصدر على تقليل تأثير الأمطار والرطوبة، والحفاظ على استقرار حالتهم الصحية دون مضاعفات

