شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار

فاجأت المطربة السودانية, الضجة مروة الدولية, جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار صادم حينما كشفت عن اعتزالها الفن.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد انتشرت أنباء في الأ]ام الماضية على السوشيال تؤكد رغبة المطربة في اعتزال الفن بصورة نهائية.

وفي ظل تضارب الأنباء فاجأ عازف الفنانة المعروف عبد الرحيم طاسو, عبر إحدى الصفحات التي تحمله اسمه على فيسبوك المتابعين بنشره مراسلات بينه وبين المطربة عبر تطبيق واتساب.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كشفت المطربة لعازفها وصديقها المقرب “طاسو”, عن تمسكها بالقرار الذي جاء بعد تفكير طويل.

محمد عثمان _ النيلين