10 أطعمة يجب تناولها لعلاج نقص البوتاسيوم

البوتاسيوم عنصر حيوي من المعادن، وهو مهم في الحفاظ على توازن السوائل، ونقل الإشارات العصبية، وانقباض العضلات، من خلال اتباع نظام غذائي مناسب، يمكنك زيادة مستوى البوتاسيوم في جسمك بشكل طبيعي، في هذا التقرير 10 أطعمة تعزز مستوى البوتاسيوم لديك، وفقاً لموقع “تايمز ناو”.

الموز

الموز من أكثر مصادر البوتاسيوم شيوعاً بين الأطعمة، تحتوي موزة متوسطة الحجم على حوالي 400 ملج من البوتاسيوم، مما يجعلها مصدراً سريعاً وسهلاً لتعويض نقص المعادن في الجسم.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية أيضاً بالبوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة تحتوي حبة واحدة مشوية على أكثر من 500 ملج من البوتاسيوم، مما يُساعد في الحفاظ على صحة القلب والعضلات

السبانخ

السبانخ والخضراوات الورقية الأخرى مصادر جيدة لزيادة مستوى البوتاسيوم إذ يحتوي السبانخ المطبوخ على ما يقارب 800 ملج/كوب، بالإضافة إلى الحديد والمغنيسيوم.

الأفوكادو

تحتوي حبة الأفوكادو الواحدة على حوالي 700 ملج من البوتاسيوم، بالإضافة إلى الدهون الصحية التي يتحدث عنها الجميع وهي مثالية للسلطات، أو الخبز المحمص، أو حتى لتناولها بمفردها.

ماء جوز الهند

يُعدّ ماء جوز الهند طريقة صحية وطبيعية لاستعادة مستوى الإلكتروليتات في الجسم يحتوي كوب واحد من ماء جوز الهند على ما يقارب 600 ملج من البوتاسيوم، ويمكن أن يكون مفيدًا جدًا بعد التمرين

الفاصوليا البيضاء

تحتوي الفاصوليا البيضاء على كمية كبيرة من البوتاسيوم والبروتين، وهما عنصران نباتيان يُمكن أن يُوفر كوب واحد منها ما يقارب 1000 ملج من البوتاسيوم، مما يجعلها خياراً مثالياً للنباتيين.

الزبادي

الزبادي مصدراً ممتازاً للبوتاسيوم، فضلاً عن سهولة هضمه تحتوي الحصة الواحدة منه على ما يقارب 350-400 ملج من البوتاسيوم، بالإضافة إلى الكالسيوم والبروبيوتيك.

سمك السلمون

تحتوي الأسماك الدهنية، كالسلمون، على نسبة عالية من البوتاسيوم وأحماض أوميجا3 الدهنية. قد تحتوي حصة 100 جرام منها على ما يقارب 400-500 ملج من البوتاسيوم وهذا يُعدّ فائدة مضاعفة لصحة القلب والعضلات

البرتقال

يحتوي البرتقال وعصير البرتقال على الكثير من البوتاسيوم وفيتامين سي يمكن الحصول على حوالي 240 ملج من البوتاسيوم في برتقالة متوسطة الحجم، وهو يساعد على الحفاظ على ترطيب الجسم والمناعة.

البطاطس

البطاطس (خاصةً بقشرها) مصدراً ممتازاً للبوتاسيوم تحتوي حبة البطاطا المخبوزة المتوسطة على أكثر من 900 ملج من البوتاسيوم، مما يجعلها من أغنى مصادره.

من المهم أن نلاحظ أن بإمكاننا الحفاظ على توازن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن.

– من الضروري الحصول على مستويات مثالية من البوتاسيوم للحفاظ على صحة القلب والعضلات.

– يمكن علاج نقص بوتاسيوم الدم والوقاية منه باتباع نظام غذائي طبيعي يشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.

