على ترامب أن يخرج من الحرب مع إيران بسرعة

يشعر الأمريكيون الآن بحيرة أكبر بشأن أهداف إدارة ترامب مقارنة بما كانوا عليه عندما بدأت قبل ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع. نيكول راسل – USA Today

لقد أيدتُ هدف عملية “الغضب الملحمي”، وهو ما قد يصنفني من “المحافظين الجدد”. ففي بعض الأحيان، يجب تعزيز المصالح الوطنية الأمريكية في الخارج بالقوة العسكرية. ومع ذلك، لديّ تساؤلات حول حرب الرئيس دونالد ترامب مع إيران، لا سيما بعد استقالة كبير مسؤولي الاستخبارات جو كينت في 17 مارس، مُعللًا ذلك باختلافه مع هذه الحرب. وخاصة الآن وقد دخلت الحرب أسبوعها الرابع.

في 23 مارس صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة أجرت “محادثات جادة للغاية” مع إيران، قد تُشير إلى نهاية هذا الصراع الذي نأمل أن يكون قصيرًا، لكن المسؤولين الإيرانيين نفوا مشاركتهم في محادثات السلام. كما أنني أُدرك أهمية اتباع استراتيجية التمويه والخداع في زمن الحرب، ولا أثق بالقادة الإيرانيين أو وسائل الإعلام، لكن آمل أن يكون هناك من يعلم الحقيقة في الخفاء، وبالأخص ترامب.

من الواضح لي أن القدرات النووية الإيرانية تُشكّل تهديدًا لأمريكا وحلفائها. لكنّ كيفية التعامل مع دولة تمتلك إمكانات نووية، ومدى خطورة هذا التهديد، هو ما يُثير خلافنا. ومن الواضح أيضًا أن على ترامب الآن الانسحاب من الحرب بسرعة وحسم الموقف في أسرع وقت ممكن. ويجب أن نُنهيها للسبب الذي بدأنا من أجله: لمصلحة الأمريكيين، وخاصة أطفالنا.

ما هو هدف ترامب من الحرب مع إيران؟

لقد هدد ترامب بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم فتح مضيق هرمز بحلول 23 مارس. وردّت إيران بمهاجمة إسرائيل ودول أخرى في الخليج العربي. ويخوض الرئيس ترامب في منطقة خطرة، خاصةً إذا كان جادًا في تهديداته، وليس مجرد ممارسة ضغط استراتيجي على إيران. فالهجمات المتعمدة على البنية التحتية الحيوية تُعدّ جرائم حرب محتملة. وهذا يثير تساؤلات لديّ حول هدف هذه الحرب وكيفية تنفيذها من قِبل الولايات المتحدة.

فهل الهدف هو تقويض القدرات النووية الإيرانية أم إبادة الشعب الإيراني بأكمله؟ هل الهدف هو تغيير النظام أم زعزعة استقرار المواطنين الإيرانيين؟ لا أظن أن أحدًا، محافظًا كان أم ليبراليًا، سيوافق على الاحتمال الأخير.

تبدو عملية “الغضب الملحمي” أقل شبهًا بعمليات البنتاغون الناجحة في إيران في يونيو وفنزويلا في يناير – تلك العمليات التي اتسمت بالسرعة والحسم والفعالية المدمرة. وقد خاض ترامب حملته الانتخابية ضد “الحروب الأبدية”، لذا عليه أن يجد مخرجًا مناسبًا وإلا سيواجه عواقب وخيمة على أرض الواقع – فسعر البنزين يصل إلى 3.62 دولار في تكساس – وخسارة طويلة الأمد لرصيده السياسي الثمين، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

هل الحرب مع إيران حربٌ مدفوعةٌ بالأنانية أم حربٌ تُعطي الأولوية للمصلحة الأمريكية؟

لستُ الوحيد الذي يشعر بالحيرة إزاء ما يحدث. ويبدو أن الأمريكيين اليوم أكثر حيرة بشأن أهداف إدارة ترامب مما كانوا عليه عند بدء الحرب مع إيران في 28 فبراير. ووفقًا لاستطلاع رأي جديد أجرته شبكة سي بي إس نيوز بالتعاون مع مؤسسة يوغوف ونُشر في 22 مارس، قال نحو 68% من المشاركين إن الإدارة لم تُوضّح بعد أهداف الهجوم على إيران بشكل جليّ، وهي نسبة أعلى من استطلاع رأي سابق أُجري في بداية مارس.

لقد بدأت الحرب في إيران تُلقي بظلالها على الأمريكيين في الداخل أيضًا. ويُقدّر نيكولاس كريستوف، كاتب عمود في صحيفة نيويورك تايمز، أن تكلفتها تتجاوز 1.3 مليون دولار في الدقيقة. يا للهول!

إن أسعار البنزين مرتفعة في كل مكان. وصحيح أن ارتفاع الأسعار على المدى القصير مقابل سلام طويل الأمد مع دولة تمتلك قدرات نووية كبيرة يُعد ثمنًا زهيدًا، لكن صبر الأمريكيين لم يعد كما كان.

وبعد نقاشات مطولة مع ابني، المعارض لاستمرار هذه الحرب لأسابيع وشهور وسنوات، أستغرب من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن 61% من الشباب المحافظين دون سن الثلاثين يؤيدونها. وأظن أنهم صغار جدًا على تذكر التكلفة الباهظة لحربَي العراق وأفغانستان. فهل يؤيدون حقًا صراعًا شاملًا مع إيران أم يؤيدون ترامب فقط؟ نعلم مسبقًا أن الشباب المحافظين من الرجال أكثر ميلًا لتأييد ترامب.

لقد بدت الضربة الأولى من عملية “الغضب الملحمي” قبل أسابيع قليلة مكثفة ومركزة وناجحة، وقد أيدتها. أما الآن، فالتهديد بتدمير البنية التحتية للطاقة الإيرانية يبدو خطيرًا ويائسًا. ولا يبدو أن ترامب يبحث عن مخرج، بل يبدو أنه يُصعّد الأمور ليجعل دولة ندّعي امتلاكها أسلحة نووية تنظر إلى أمريكا كعدو مدى الحياة. وينبغي ألا نخشى إيران، ولكن إذا كانت غير مستقرة، فعلينا أن نحكم أنفسنا وفقًا لذلك.

إن المشكلة تكمن في أنه ليس من الواضح ما الذي يُحرك هذا الصراع – هل هو غرور ترامب أم شعاره الانتخابي “أمريكا أولًا”؟ لكن من الجيد أن المرء قد يعتقد أن أيًا من هذين الدافعين سيدفع ترامب إلى الرغبة في إنهاء هذه الحرب الآن بأسرع وقت ممكن. وعليه أن يفعل إما من أجل غروره، أو من أجل الإيرانيين الأبرياء، ولكن قبل كل شيء من أجلنا – نحن المحافظين الجدد السابقين وأطفالنا – يجب أن تنتهي الحرب بسرعة.

المصدر: USA Today

