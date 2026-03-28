أكاديميون بجامعة قطر: التصعيد في الخليج يؤثر على الطاقة والملاحة وسلاسل الإمداد

قدم عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة قطر رؤية اقتصادية وقانونية ودولية في ظل الأوضاع الراهنة..

حيث قالت د. عائشة هادي الراشدي رئيس قسم الشؤون الدولية إن الحرب تهدد استقرار الاقتصاد العالمي ولفتت إلى أن التصعيد في الخليج يؤثر على الطاقة والملاحة وسلاسل الإمداد العالمية وقالت إن الآثار الاقتصادية تتجاوز المنطقة أي تعطل في الإمدادات ينعكس على الأسواق العالمية والاستثمارات. وأكدت د. الراشدي أن الحل السياسي هو الطريق للاستقرار وأن الحوار والدبلوماسية ضروريان لتجنب اتساع الصراع وضمان أمن المنطقة..

ومن جهته أكد الدكتور خالد العبد القادر أستاذ مشارك في علم الاقتصاد والمالية على تجنب تكدس السلع والشراء المفرط بدافع القلق وقال إن ذلك يؤدي إلى نقص في السلع وارتفاع في الأسعار وقال: يجب عدم سحب الأموال دون مبرر، وأشار إلى أن السحب الجماعي للودائع أو تحويلها لعملات أخرى قد يضغط على النظام المالي وأكد على ضرورة تجنب البيع في أوقات الأزمات وخاصة بيع العقارات أو الأسهم حيث إن بيعها خلال الأزمات قد يسبب خسائر مالية كبيرة.

ومن جانب آخر قال الدكتور حسن البوهاشم السيد أستاذ القانون العام إن القانون أساس تنظيم المجتمع حيث إن القواعد القانونية تنظم علاقات الأفراد بعضهم البعض وعلاقات الأفراد بالدولة وقال إن القانون مظهر من مظاهر السيادة والقواعد القانونية يخضع لها كل من يقيم في الدولة فهي ملزمة وواجبة الاحترام ولفت إلى أن السيادة أساس حماية الدولة حيث إن القواعد القانونية حددت نطاق تأمين الحدود البرية وبينت المناطق البحرية للدولة وسيادة الدولة عليها.

ومن جانب آخر قدم عدد من أعضاء الهيئة التدريسية رؤى نفسية حول التعامل مع الأوضاع الراهنة حيث أكدت الدكتورة عائشة الأحمدي أستاذ مساعد في الإرشاد النفسي على أهمية التعامل الهادئ أمام الأطفال وطريقة تعامل الوالدين مع الأزمات وكيف تؤثر بشكل مباشر في شعور الطفل بالأمان وشددت على أهمية شرح الأحداث بطريقة مبسطة وقالت: من المهم توضيح ما يحدث للأطفال بما يتناسب مع أعمارهم إلى جانب تعزيز الثقة والصلابة النفسية وإعطاء الأطفال دورا ومسؤوليات بسيطة يعزز ثقتهم بأنفسهم.

وبدوره قال الدكتور خالد الخنجي أستاذ مساعد في العلوم النفسية إنه يتوجب عدم نشر الأخبار السيئة حيث إن بعض الأفراد يميلون إلى تضخيم الأخبار السلبية مما يزيد القلق في المجتمع وأكد على ضرورة التحقق من مصادر المعلومات حيث إن ذلك مهم حيث يجب التساؤل عن مصدر الأخبار قبل تصديقها أو نشرها وشدد على ضرورة الهدوء وتهدئة الآخرين والتعامل الهادئ والنصيحة المباشرة يساعدان على الحد من نشر الخوف..

