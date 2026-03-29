عادة تؤثر على صحتك.. ماذا يحدث عند تغطية الرأس أثناء النوم؟

يفضل الكثير من الأشخاص النوم مع تغطية الرأس بالبطانية أو اللحاف، ظنًا منهم أنها تمنح شعورًا بالدفء والراحة. إلا أن هذه العادة قد تؤثر على الجسم بعدة طرق، بعضها قد يكون مفيدًا مؤقتًا، وبعضها قد يحمل مخاطر صحية على المدى الطويل.

ووفقًا لموقع «Healthline»، فإن تغطية الرأس أثناء النوم تؤثر على التنفس ودرجة حرارة الجسم، وقد يكون لها آثار على نوعية النوم والصحة العامة، وإليك ما يحدث عند تغطية الرأس أثناء النوم، كالآتي:

1- زيادة دفء الجسم

تساعد تغطية الرأس على الحفاظ على حرارة الجسم، ما قد يكون مفيدًا في الليالي الباردة. ومع ذلك، الارتفاع المفرط لدرجة الحرارة قد يسبب التعرق واضطرابات في النوم العميق.

2- قلة التهوية وزيادة ثاني أكسيد الكربون

عند تغطية الرأس، يقل تدفق الهواء النقي، ويزداد مستوى ثاني أكسيد الكربون داخل الغطاء. هذا قد يؤدي إلى شعور بالدوخة أو صداع خفيف عند بعض الأشخاص، خصوصًا عند النوم لساعات طويلة.

3- زيادة الرطوبة والتعرق

التنفس تحت البطانية يرفع نسبة الرطوبة حول الوجه، ما قد يسبب جفاف الجلد أو زيادة تهيج حب الشباب أو الالتهابات الجلدية عند بعض الأشخاص.

4- الشعور بالدفء النفسي والأمان

تشير بعض الدراسات النفسية إلى أن تغطية الرأس تمنح شعورًا بالدفء النفسي والأمان، ما يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أسرع، لكن يجب الموازنة بين الراحة والتهوية الجيدة.

