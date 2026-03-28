هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3

كشفت دراسة جديدة أن فيتامين ب3 قد يساعد في علاج مرض الكبد الدهني عن طريق استهداف جزيء microRNA-93، المسؤول عن تراكم الدهون وقد أظهرت الدراسات أن النياسين، من خلال استعادة وظيفة جين SIRT1 الواقي، يقلل من دهون الكبد ويحسن وظائفه، ورغم أن هذه النتائج واعدة، يؤكد الخبراء على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث على البشر، إلى جانب تغييرات في نمط الحياة، للوصول إلى علاج فعال للكبد الدهني، وفقا لموقع تايمز ناو.

ماذا تقول الدراسة؟

حدد الباحثون محفزًا جزيئيًا رئيسيًا وراء مرض الكبد الدهني: جزيء صغير يُعرف باسم microRNA-93. لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني، تكون مستويات miR-93 مرتفعة بشكل غير طبيعي. يتداخل هذا الجزيء مع جين وقائي يُعرف باسم SIRT1، والذي يلعب دورًا حاسمًا في تكسير الدهون في الكبد، والحد من الالتهاب، والحفاظ على صحة الكبد بشكل عام.

عندما يقوم miR-93 بحجب SIRT1، تبدأ الدهون بالتراكم في خلايا الكبد، مما يؤدي إلى التندب والخلل الوظيفي.

كيف يساعد فيتامين ب3؟

بعد اختبار أكثر من 150 مركباً، وجد العلماء أن فيتامين ب3، المعروف أيضاً باسم النياسين، هو الأكثر فعالية في خفض مستويات miR-93 وهذا بدوره يُوقف العملية الضارة المُسببة لمرض الكبد الدهني. في الدراسات التي أُجريت على الحيوانات، أدى استخدام فيتامين ب3 إلى النتائج التالية:

انخفاض ملحوظ في دهون الكبد

تحسين حساسية الأنسولين

تحسن وظائف الكبد بشكل عام

تشير هذه النتائج إلى أن النياسين قد يُحدث نقلة نوعية في علاج الكبد الدهني.

حاليًا، لا تتوفر سوى علاجات قليلة مُخصصة لهذا المرض.

يُوصي معظم الأطباء بتغييرات في نمط الحياة، مثل النظام الغذائي، وممارسة الرياضة، والتحكم في الوزن.

والأمر المُثير للاهتمام هو أن فيتامين ب3 يُستخدم بالفعل على نطاق واسع ومُعتمد لخفض الكوليسترول هذا يعني أنه يُمكن تسريع اعتماده لعلاج الكبد، مما يجعله أكثر سهولة في الحصول عليه من الأدوية التجريبية الجديدة.

ما هو مرض الكبد الدهني؟

يشمل مرض الكبد الدهني عدة حالات مرتبطة بتراكم الدهون في الكبد. و”تراكم الدهون” مصطلح يستخدمه مقدمو الرعاية الصحية لوصف تراكم الدهون في عضو ما، وعادةً ما يكون الكبد. يحتوي الكبد السليم ذو الأداء العالي على كمية قليلة من الدهون.

يصبح تراكم الدهون مشكلة عندما يصل إلى أكثر من 5 % من وزن الكبد.

ما الذي يسبب مرض الكبد الدهني؟

يتطور الكبد الدهني عندما يواجه الجسم صعوبة في معالجة الدهون بكفاءة. ويصنف بشكل عام إلى:

الكبد الدهني الأيضي (MAFLD/MASLD) مرتبط بالسمنة، وداء السكر من النوع الثاني، ومقاومة الأنسولين، والإفراط في تناول السكريات.

أما الكبد الدهني الكحولي (AFLD) فينتج عن الإفراط في استهلاك الكحول، مما يُلحق الضرر بخلايا الكبد ويُخلّ بعملية استقلاب الدهون. ومن العوامل الأخرى المُساهمة في ذلك:

بعض الأدوية

فقدان الوزن السريع

متلازمة تكيس المبايض

العدوى مثل التهاب الكبد الوبائي سي

يُسلط هذا البحث الجديد الضوء على إمكانية واعدة: قد يُساهم فيتامين شائع في مكافحة أحد أسرع الأمراض انتشارًا في العالم.

ورغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر، إلا أن النتائج تُبشر بأمل حقيقي. فبالإضافة إلى نمط حياة صحي، يُمكن أن يُصبح فيتامين ب3 حلاً بسيطًا لحماية صحة الكبد واستعادتها.

اليوم السابع