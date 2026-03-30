آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا

تعاني ملايين النساء حول العالم من آلام شهرية متفاوتة الشدة، لكن في بعض الحالات تتحول هذه الآلام إلى مؤشر على مشكلة صحية أعمق تُعرف ببطانة الرحم المهاجرة. هذه الحالة تحدث عندما ينمو نسيج مشابه لبطانة الرحم خارج مكانه الطبيعي، مثل المبايض أو قناتي فالوب أو الأنسجة المحيطة بالحوض، ما يؤدي إلى تفاعلات التهابية مع كل دورة شهرية.

وفقًا لتقرير نشره موقع Health، فإن هذا الاضطراب يُعد من الحالات الشائعة التي قد تمر دون تشخيص لفترات طويلة، إذ تتداخل أعراضه مع آلام الدورة المعتادة، ما يؤخر اكتشافه لسنوات رغم تأثيره المباشر على جودة الحياة والخصوبة.

علامات تكشف الحالة

الألم الشديد أثناء الدورة الشهرية يُعد من أبرز الإشارات التي تستدعي الانتباه، خاصة إذا كان يتجاوز حدود التحمل المعتادة ويؤثر على القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية مثل العمل أو الدراسة. هذا النوع من الألم لا يُعد طبيعيًا، بل قد يكون نتيجة تفاعل الأنسجة غير الطبيعية خارج الرحم مع التغيرات الهرمونية

ولا يقتصر الألم على فترة الحيض فقط، إذ قد يظهر في أوقات مختلفة من الشهر، مثل فترة التبويض أو أثناء التبول أو التبرز. ويأخذ هذا الألم أشكالًا متعددة، فقد يكون حادًا أو نابضًا أو حتى إحساسًا بالحرق، وقد يمتد إلى مناطق أخرى مثل أسفل الظهر أو الساقين.

من العلامات التي يتم تجاهلها كثيرًا أيضًا الشعور بالألم أثناء العلاقة الزوجية، وهو عرض قد يُفسَّر بشكل خاطئ على أنه مشكلة مؤقتة، لكنه في بعض الحالات يكون مرتبطًا بوجود أنسجة غير طبيعية داخل الحوض تؤدي إلى هذا الإحساس المتكرر.

صعوبة الحمل تمثل جانبًا مهمًا من الصورة، حيث قد تؤثر هذه الحالة على جودة البويضات أو البيئة الداخلية للرحم، كما قد تسبب تغييرات في قناتي فالوب أو التهابات تؤثر على فرص حدوث الحمل. ورغم أن ليست كل الحالات تؤدي إلى ذلك، فإن وجودها يرفع من احتمالية حدوث مشكلات في الخصوبة.

الإرهاق المستمر يُعد من الأعراض التي قد لا يتم ربطها مباشرة بالحالة، لكنه يظهر لدى بعض المصابات نتيجة الألم المزمن والضغط النفسي المصاحب له، بالإضافة إلى اضطرابات النوم الناتجة عن الانزعاج المتكرر.

الإرهاق المستمر يُعد من الأعراض التي قد لا يتم ربطها مباشرة بالحالة، لكنه يظهر لدى بعض المصابات نتيجة الألم المزمن والضغط النفسي المصاحب له، بالإضافة إلى اضطرابات النوم الناتجة عن الانزعاج المتكرر.

التشخيص والعلاج

تشخيص بطانة الرحم المهاجرة لا يكون دائمًا بسيطًا، إذ يعتمد في كثير من الحالات على تقييم الأعراض إلى جانب الفحوصات الطبية. ويُعد الفحص الجراحي الدقيق أحد الوسائل التي تتيح للطبيب رؤية الأنسجة غير الطبيعية بشكل مباشر والتأكد من طبيعتها.

ورغم أن التشخيص قد يستغرق وقتًا طويلًا لدى بعض النساء، فإن بدء العلاج لا يتطلب دائمًا انتظار التأكيد الجراحي، حيث يمكن التعامل مع الأعراض بناءً على التقييم الطبي.

العلاج يهدف بشكل أساسي إلى تقليل الألم والسيطرة على تطور الحالة، ويشمل استخدام أدوية تؤثر على التوازن الهرموني أو مواد مسكنة للألم. وفي الحالات المرتبطة بتأخر الحمل، قد يتم اللجوء إلى تقنيات مساعدة لدعم فرص الإنجاب.

كما يمكن أن يكون التدخل الجراحي خيارًا في بعض الحالات، خاصة عند وجود أنسجة متضررة تحتاج إلى إزالة، أو عند تأثير الحالة بشكل كبير على الأعضاء المحيطة.

تجدر الإشارة إلى أن شدة الأعراض تختلف من امرأة لأخرى، كما أن الاستجابة للعلاج ليست واحدة، لذلك يعتمد تحديد الخطة المناسبة على التقييم الفردي لكل حالة بالتعاون مع الطبيب المختص.

