فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري

توصلت دراسة حديثة إلى وجود رابط بين فصيلة دم الشخص وإمكانية تحديد مستوى خطر الإصابة ببعض الأمراض خاصة مرض السكري من النوع الثاني.

ونوهت الدراسة التي نشرتها مجلة “BMC Medicine”، بأن الأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم B سواء الموجبة أو السالبة يواجهون خطراً أعلى بنسبة تقارب 28% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بغيرهم.

ولفتت إلى أنه تم التوصل لنتيجة لافتة تتعلق بارتباط واحد استوفى معايير الأدلة القوية وهو العلاقة بين فصيلة الدم B وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني مقارنة بفصائل الدم الأخرى.

واعتبرت الدراسة أن تلك النتيجة تساهم بعد ذلك في العمل على كشف الاختلافات البيولوجية الدقيقة التي قد تكون مرتبطة ببعض الفروقات في قابلية الإصابة بالأمراض.

