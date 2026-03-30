ماذا يحدث لجسمك عندما تشرب الشاى الأخضر كل يوم؟

يمكن لشرب الشاي الأخضر يوميًا أن يُعزز الصحة العامة بفضل مضادات الأكسدة القوية مثل مركب EGCG التي تُحارب الشيخوخة وتُقوي المناعة كما يُساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي، ويُحسن وظائف الدماغ، ويُعزز صحة القلب، ويُقلل من خطر الإصابة بالأمراض، وفقا لموقع تايمز ناو.

ماذا يحدث لجسمك عندما تشرب الشاي الأخضر كل يوم؟

دفعة قوية من مضادات الأكسدة

بحسب الخبراء، يُعد الشاي الأخضر غنيًا بالكاتيكينات، وخاصةً مركب إيبيجالوكاتشين جالات (EGCG)، وهو مضاد أكسدة قوي يُساعد على مكافحة الجذور الحرة، يساعد الشاي الأخضر الجسم على الدفاع عن نفسه على المستوى المجهري، وهو أمر سيُفيد صحتك في المستقبل.

على المدى الطويل، تُساعد هذه المركبات على:

تقليل تلف الخلايا

علامات الشيخوخة البطيئة

دعم المناعة العامة

يمنح دفعة طبيعية لعملية الأيض

يُعدّ الشاي الأخضر مفيداً للغاية لمن يسعون إلى حرق الدهون بطرق طبيعية. فبحسب الدراسات، يُمكن للشاي الأخضر أن يزيد من أكسدة الدهون، ويُحسّن معدل الأيض، ويُساعد في إدارة الوزن.

على الرغم من أنه قد لا يكون مشروبًا سحريًا لفقدان الوزن، إلا أن تناوله بانتظام إلى جانب نمط حياة صحي يمكن أن يحدث فرقًا ملحوظًا.

يحسن وظائف الدماغ

يتميز الشاي الأخضر بمزيج فريد من الكافيين والثيانين، الذي يعمل بطريقة مختلفة عن القهوة. يساعد هذا المزيج على تعزيز التركيز واليقظة، وتحسين الذاكرة وسرعة رد الفعل، ويعزز الشعور بالهدوء والنشاط. ويقول الخبراء إنه يعني إنتاجية أفضل دون الشعور بالإرهاق المفاجئ – مكسبٌ من جميع النواحي.

يساعد على تقوية قلبك

يرتبط شرب الشاي الأخضر يوميًا بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. فهو يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، وتحسين الدورة الدموية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع مرور الوقت، يمكن لهذه العادة البسيطة أن تُسهم في صحة وقوة القلب.

ووفقًا للدراسات، فإن الأشخاص الذين يشربون من 3 إلى 5 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا ويتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا، تقل لديهم احتمالية الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 41%.

يقلل من خطر الإصابة بالأمراض

ترتبط خصائص الشاي الأخضر المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة بانخفاض خطر الإصابة بداء السكر من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، والأمراض التنكسية العصبية. ورغم أنه ليس علاجاً، إلا أنه يُعد أداة وقائية فعّالة عند دمجه مع نمط حياة متوازن.

الشاي الأخضر غني بالبوليفينولات، التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة وتعزيز مستويات مضادات الأكسدة، مما يساعد على حماية الخلايا والحمض النووي من التلف والإجهاد التأكسدي.

وقد تقلل خصائصه المضادة للأكسدة من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك ما يلي:

سرطان الثدي بنسبة 15%

سرطان القولون بنسبة 30-40%

سرطان الفم

يخفض مستويات التوتر

بفضل مادة الثيانين، يتمتع الشاي الأخضر بتأثير مهدئ على العقل. ويمكن أن يساهم تناوله يومياً في تخفيف التوتر والقلق، وتحسين جودة النوم، وتعزيز الاسترخاء دون التسبب بالنعاس. ووفقاً للخبراء، يُعد الشاي الأخضر بمثابة زر إعادة ضبط لطيف للجهاز العصبي.

يقلل من التهاب الجلد

أظهرت دراسة أُجريت على الفئران أن مستخلصات الشاي الأسود والأخضر تُساعد في تخفيف التهاب الجلد الناتج عن الصدفية. وتشير دراسات أولية أخرى إلى أن البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر ومركب إيبيجالوكاتشين جالات (EGCG) عند تطبيقها موضعياً على الجلد تُخفف من التهاب الجلد ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت مستخلصات الشاي تُقدم فوائد مماثلة للبشر، لذا يلزم إجراء دراسات سريرية على البشر لتأكيد ذلك.

لا تفرط في تناول الشاي الأخضر

ليس بالضرورة أن تكون الكمية الأكبر أفضل. فشرب كميات كبيرة من الشاي الأخضر قد يؤدي إلى:

حساسية الكافيين

مشاكل في الجهاز الهضمي

انخفاض امتصاص الحديد

ينصح الخبراء بتناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً، وهو ما يعتبر مثالياً بشكل عام لمعظم الناس.

