حدد خبراء القلب نوعين من الأغذية يمكن أن يساعدان في خفض الكوليسترول بطريقة مشابهة لعمل أدوية “الستاتين”، التي تُستخدم عادة لتقليل الكوليسترول الضار في الدم.

يزيد ارتفاع الكوليسترول في الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. وهناك نوعان رئيسيان من الكوليسترول:

الكوليسترول الضار (LDL): ينقل الكوليسترول من الكبد إلى باقي الجسم، وارتفاعه يؤدي إلى تراكم الدهون في الشرايين، ما قد يعيق تدفق الدم.

الكوليسترول الجيد (HDL): ينقل الكوليسترول من الدم إلى الكبد للتخلص منه، ويساعد على حماية القلب.

ويشكّل تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين “اللويحات”، التي قد تتصلب وتتسبب في تضييق الشرايين. وفي حال انفصلت قطعة من هذه اللويحات، يمكن أن تؤدي إلى جلطة دموية، مسببة نوبة قلبية أو سكتة دماغية. كما أن الكوليسترول المرتفع قد يزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم والسكري، وهما بدورهما يزيدان من خطر أمراض القلب.

وأبرزت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) نوعين من البدائل الطبيعية الفعّالة، واللذين أثبتت الدراسات أنهما يساعدان في تحسين مستويات الكوليسترول.

1. الشوفان

أظهرت الدراسات أن الشوفان يساعد على خفض الكوليسترول الضار بفضل محتواه من “بيتا غلوكان”، وهي ألياف قابلة للذوبان. وتعمل هذه الألياف على حبس الكوليسترول ومنع امتصاصه في الدم، ما يجعل الكبد يستخدم المزيد من الكوليسترول لإنتاج العصارة الصفراوية، وهو تأثير أدوية الستاتين نفسه تقريبا.نصيحة غذائية: تناول حوالي 40 غراما من دقيق الشوفان يوميا، أو كوب من حليب الشوفان، أو أضفه إلى وجبات الفطور والمخبوزات والحساء لتعزيز الفائدة.

2. الستيرولات والستانولات النباتية

الستيرولات والستانولات النباتية (الفيتوستيرولات) موجودة في بعض منتجات والحليب والزبادي المدعمة. وهذه المركبات تشبه الكوليسترول في تركيبها، فتتنافس معه على الامتصاص في الأمعاء، ما يقلل كمية الكوليسترول الضار في الدم.

وأظهرت الدراسات أن تناول نحو 2 غرام يوميا من هذه المركبات يمكن أن يخفض الكوليسترول الضار بنسبة 6–12% خلال أسابيع قليلة. ومع ذلك، من المهم معرفة أن جرعات الفيتوستيرولات من المصادر الطبيعية عادة أقل بكثير من الجرعة الفعّالة الموجودة في المنتجات المدعمة.

نصائح عامة للحفاظ على صحة القلب

على الرغم من أن بعض الأطعمة تساعد في خفض الكوليسترول، فإنها لا تستطيع أن تحل محل أدوية الستاتين، التي تبقى الأكثر فعالية في تقليل الكوليسترول الضار وتقليل مخاطر أمراض القلب. وإلى جانب الأدوية، يُنصح باتباع نمط حياة صحي يشمل:

نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

وقبل إدخال تغييرات كبيرة في النظام الغذائي أو استخدام الستيرولات والستانولات النباتية، يُفضل استشارة طبيب أو أخصائي تغذية، خاصة إذا كنت تتناول أدوية أخرى أو تعاني من حالات صحية مزمنة.

المصدر: ميرور + روسيا اليوم