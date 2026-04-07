إيمان السيد.. من على مسرح الجامعة إلى التألق فى المجال الفنى

تحتفل الفنانة إيمان السيد، بعيد ميلادها، حيث أنها من مواليدهذا اليوم 7 أبريل 1980.

درست إيمان السيد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وبدأت التمثيل على مسرح الجامعة، حيث حصلت على المركز الأول في التمثيل على مستوى الجمهورية عن دورها في مسرحية “سكة السلامة” كما درست في استديو مركز الإبداع لمدة عامين، وتعلمت من خلاله فنون الأداء التمثيلي والفني.

ظهرت إيمان السيد على الساحة الفنية، وكانت شهرتها الأوسع من خلال قناة “موجة كوميدي”، حيث تقدم شخصيات كوميدية كاريكاتورية متعددة وتعتمد على التقليد بشكل كبير، ومن أبرز الشخصيات التي قلّدتها: هالة سرحان، ومنى الشاذلي، وحمدية حمدى.

شاركت إيمان السيد في العديد من المسلسلات، منها: “لحظات حرجة”، و”حارة العوانس”، و”الجراج”، كما قدمت مؤخرًا مسلسل “ياسين في مستشفى المجانين” مع الفنان محمد نجم. ومن أعمالها السينمائية: “الخميس اللي جاى”، و”ساعة إجابة”، و”معالي ماما”، و”وقفة رجالة”.

علاقة إيمان السيد و النجم ياسمين عبد العزيز

وتعد إيمان السيد العضو الدائم في مسلسلات ياسمين عبد العزيز، حيث دائما ما تستعين بها ياسمين في أعمالها على مدار السنوات الماضية، حيث شاركت إيمان السيد معها فى مسلسلات “هربانة منها” عام 2017، “ونحب تانى ليه” عام 2020، “اللى مالوش كبير” عام 2021، “ضرب نار” عام 2023 ويسجل “وتقابل حبيب” العمل الخامس الذى يجمع إيمان السيد مع ياسمين عبد العزيز في الدراما و العمل السادس رمضان 2026 مسلسل.

اليوم السابع