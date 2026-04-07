9 أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها بعد عمر الستين أبرزها القهوة والسمك

مع التقدم في العمر، يحتاج الجسم إلى المزيد من العناصر الغذائية المحددة للحفاظ على الصحة العامة، كما أن إضافة أطعمة معينة إلى النظام الغذائي بعد سن الستين قد يساعد في الوقاية من هشاشة العظام والأمراض المرتبطة بالتقدم في السن.

ونشر موقع “Very well health”، 9 أطعمة ينصح بتناولها بعد عمر الستين، من أجل شيخوخة صحية.

9 أطعمة تناولها بعد عمر الستين

الحبوب الكاملة

تُعد الحبوب الكاملة مصدراً أساسياً للكربوهيدرات، وتحتوي على الألياف الغذائية وفيتامينات ب ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية الضرورية للشيخوخة.

يرتبط تناول كميات أكبر من الحبوب الكاملة بشيخوخة صحية، من حيث الوقاية من الأمراض وإطالة العمر، فعلى سبيل المثال، يساعد تناول ما لا يقل عن حصتين إلى ثلاث حصص من الحبوب الكاملة يومياً بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية .

التوت الأزرق

التوت الأزرق مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، مما قد يساعد في تحسين وظائف الدماغ وإبطاء عملية الشيخوخة.

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق على التخلص من الجذور الحرة الضارة المحتملة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض معينة، كما قد تعزز خصائص التوت الأزرق المضادة للأكسدة والالتهابات صحة الأمعاء وحساسية الأنسولين .

الخضراوات الصليبية

البروكلي ، واللفت، والقرنبيط، وغيرها من الخضراوات الصليبية، تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية والعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للشيخوخة الصحية.

في إحدى الدراسات، ارتبط ارتفاع استهلاك الخضراوات الصليبية بتحسن وظائف الدماغ، وتباطؤ معدل التدهور المعرفي لدى كبار السن، ووفقًا لدراسة أخرى، كذلك تحتوى على خصائص مضادة للالتهابات، وترتبط هذه الخصائص بانخفاض خطر الوفاة لدى البالغين في منتصف العمر.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور أطعمة صغيرة لكنها غنية بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والبروتين والألياف ومضادات الأكسدة.

بحسب إحدى الدراسات، فإن البالغين الذين يتناولون 28 جراماً من المكسرات يومياً أقل عرضةً للوفاة بأمراض القلب والسرطان مقارنةً بالبالغين الذين لا يتناولونها، وقد يُسهم تناول المكسرات والبذور بانتظام في إبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في السن.

الخضراوات الورقية الداكنة

تعد الخضراوات الورقية الخضراء الداكنة ضرورية لأي نظام غذائي متوازن، ولكنها قد تكون ذات أهمية خاصة بعد بلوغك سن الستين.

تعد الخضراوات الورقية الداكنة مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين ك والحديد والألياف وفيتامينات ب، في إحدى الدراسات التي أُجريت على بالغين فوق سن الستين، ارتبط تناول كميات أكبر من الخضراوات الورقية الداكنة بتحسين التعلم والذاكرة، كذلك الحفاظ على صحة العظام.

العنب

مضادات الأكسدة موجودة بكثرة في العنب، مما يساعد في إبطاء بعض العمليات المرتبطة بالتقدم في السن، كذلك مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض معينة مع التقدم في العمر.

أظهرت العديد من الدراسات أن مركب الريسفيراترول الموجود بالعنب، قد يساعد في الحماية من أمراض القلب، وفقدان العضلات المرتبط بالعمر، وهشاشة العظام، وأنواع معينة من السرطان.

القهوة

تشير الأبحاث إلى أن تناول القهوة باعتدال قد يُسهم في حياة أطول وأكثر صحة. وقد ربطت إحدى الدراسات الرصدية واسعة النطاق التي أُجريت على كبار السن بين تناول القهوة وزيادة متوسط العمر المتوقع، فضلاً عن انخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب أو السرطان، لكن مع ضرورة الاستهلاك المعتدل.

الأسماك

تحتوي أنواع مختلفة من الأسماك على البروتين وفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية، والتي تعتبر مفيدة بشكل خاص بعد سن الستين، كما أن تناول الأسماك في مرحلة البلوغ أو الشيخوخة قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف.

بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد تناول الأسماك الدهنية في الحفاظ على صحة العظام، وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام المرتبطة بالتقدم في السن.

البقوليات

البقوليات مصدراً غنياً بالبروتين النباتي، وفيتامينات ب، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وقد وجدت مراجعة منهجية أن زيادة تناول البقوليات يرتبط بانخفاض خطر الوفاة عموماً، وكذلك الوفاة بسبب السكتة الدماغية.

ويعتقد الباحثون أن الألياف والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في البقوليات، قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي تحسين الصحة العامة .

قلل من تناول هذه الأطعمة من أجل شيخوخة صحية

تشمل أنواع الأطعمة التي يُنصح بالحد منها للحفاظ على طول العمر ما يلي:

-الحبوب المكررة

-المشروبات المحلاة بالسكر

-الدهون المشبعة

-الدهون المتحولة

-الأطعمة فائقة المعالجة

-المخبوزات

ومن الضرورى اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام، ونهج أخرى مثل ممارسة الرياضة بانتظام والتفاعلات الاجتماعية الإيجابية، من أجل شيخوخة صحية.

