جوجل تطلق برنامج سفراء جيمينى لطلاب الجامعات فى مصر والسعودية

أطلقت جوجل برنامج سفراء جوجل جيميني لطلاب الجامعات في مصر والسعودية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم وتمكين الشباب ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ويستهدف البرنامج في نسخته الأولى الطلاب الحاليين في الجامعات بالبلدين.

وقالت جوجل أن باب التقديم في البرنامج الحصري يستمر حتى 18 أبريل، ويمتد لـ 7 أشهر لمجموعة مختارة من الطلاب الشغوفين بتطورات الذكاء الاصطناعي في المنطقة والعالم، والراغبين في التعلم ومشاركة المعلومات والتحديثات التقنية المفيدة مع زملائهم.

يقدم البرنامج مجموعة من المزايا الاستثنائية، تشمل جلسات توجيهية مباشرة من فرق العمل في جوجل، دعوات حصرية لحضور الفعاليات والتدريبات الخاصة، شهادة معتمدة صادرة من جوجل عند إتمام البرنامج، إلى جانب مجموعة من الهدايا رمزيّة.

ومن المقرر أن يتولى السفراء المختارون قيادة مهام أسبوعية وتسهيل الأنشطة في الجامعة لزيادة الوعي حول تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نقل الرؤى والملاحظات الهامة إلى فرق تطوير المنتجات في جوجل.

