الإمارات والبحرين توقعان اتفاقا لمقايضة الدرهم والدينار

وقع مصرف الإمارات المركزي ومصرف البحرين المركزي على اتفاق لمقايضة الدرهم والدينار بقيمة أكثر من 5 مليارات دولار في إجراءات أبرمت عن بعد.

وجاء في بيان صحفي أن القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة تبلغ 20 مليار درهم إماراتي وملياري دينار بحريني وتمتد لخمس سنوات.

وقع الاتفاقية كل من محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، ومحافظ مصرف البحرين المركزي خالد إبراهيم حميدان، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين من الطرفين، بهدف تعزيز التعاون المالي بين البلدين.

وأكد خالد محمد بالعمى أن الاتفاقية تعكس حرص دولة الإمارات ومملكة البحرين على توسيع آفاق التعاون المالي والنقدي ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أنها تجسد التزام الجانبين بتعزيز استخدام العملات المحلية وتطوير أطر التعاون بين المصارف المركزية، بما يعزز الاستقرار المالي ويعمق الشراكات الإقليمية والدولية.

من جانبه، أوضح خالد إبراهيم حميدان أن الاتفاقية تعكس متانة العلاقات الراسخة بين قيادتي البلدين، وتشكل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية نحو مستويات متقدمة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دعم التعاون بين المصارف المركزية وتعزيز التكامل المالي الإقليمي والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

