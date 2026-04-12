اكتشاف تأثير غير متوقع للحلويات على الجهاز العصبي

أفاد باحثون أن تناول السكر قبل الراحة، يمكن أن يقلل من قدرة الجسم على التعامل مع التوتر والاسترخاء التام.وتشير مجلة International Journal of Psychophysiology، إلى أن الدراسة شملت 94 بالغا، أُعطيت مجموعة منهم مشروبا يحتوي على الغلوكوز، بينما أُعطيت المجموعة الأخرى الماء. بعد ذلك، خضع المشاركون إما لتدليك مريح أو استراحوا فقط. وأبلغ جميع المشاركين عن شعورهم بالهدوء، ولكن المؤشرات الفسيولوجية كشفت عن صورة أكثر تعقيدا.ويشير الباحثون، إلى أن تقنيات الاسترخاء حفزت نشاط الجهاز العصبي اللاودي، المسؤول عن التعافي. وأظهر المشاركون الذين تناولوا السكر زيادة في نشاط الجهاز العصبي الودي – المسؤول عن التوتر وتعبئة موارد الجسم. ونتيجة لذلك، بقي الجسم في حالة استثارة متزايدة.

ووفقا لهم، يشير هذا إلى أن السكر قد يعيق قدرة الجسم على الانتقال الكامل إلى حالة الراحة، ويقلل من فعالية ممارسة التأمل أو التدليك. أي بعبارة أخرى، قد يشعر الشخص بالاسترخاء، لكن جسمه يستمر في الاستجابة كما في حالة التوتر.

ويشير الباحثون إلى أنه لتعزيز التعافي بشكل أفضل وتقليل الضغط على الجهاز العصبي، ينصح بتجنب الأطعمة الغنية بالسكر قبل الاسترخاء.

المصدر: lenta.ru + روسيا اليوم