حركة العدل والمساواة السودانية: بنقو يزور حقار

زار الفريق حقوقي صديق بنقو، رئيس الدائرة القانونية للقوات المشتركة والرئيس المناوب للجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية، القائد العام لقوات حركة/جيش تحرير السودان الفريق/ جمعة محمد حقار، وذلك للاطمئنان على صحته عقب عودته من رحلة علاجية.

وكان الفريق حقار قد تعرض لإصابة خلال أحداث الفاشر، قبل أن يتلقى العلاج ويعود بحالة صحية مطمئنة، وسط تمنيات بالشفاء التام ودوام الصحة والعافية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التلاحم والتكاتف بين قيادات القوات المشتركة، تأكيداً على روح المسؤولية والتضامن في مختلف الظروف.

الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية