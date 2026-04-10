رئيس مجلس السيادة يؤكد ضرورة نبذ الجهوية والعنصرية وخطاب الكراهية – شاهد الفيديو

أكد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، ضرورة نبذ الجهوية والعنصرية وخطاب الكراهية.

وقال لدى مخاطبته المصلين بمسجد وخلاوى مسيد الشيخ محمد خير بمنطقة الفتيحاب بأمدرمان والذي أدى فيه صلاة الجمعة. قال إن رسالة المسجد تدعو للتعاضد والتكاتف والوحدة.

مشيراً إلى إهتمام الدولة بإعمار المساجد ورعايتها حتى تضطلع بدورها في نشر التعاليم السمحة وإحياء علوم الدين.

وأشاد سيادته بالقائمين على أمر مسيد الشيخ محمد خير منوهاً لإسهامات المسيد المقدرة في إحياء نار القرآن الكريم وتعليم العلوم الإسلامية ونشر قيم التكافل والتراحم بين السودانيين.

مبيناً أن رسالة المسجد اسهمت بصورة كبيرة في تماسك المجتمع وتعاضده عند الشدائد والملمات.

مؤكداً ضرورة التآخي والتوادد بين مختلف المكونات الاجتماعية ونبذ الفرقة والشتات حتى نخرج بمجتمعات متماسكة لا وجود فيها للجهوية والقبلية والعنصرية.